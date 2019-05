OnePlus 7 Pro skal sikre at du ikke går glipp av et eneste varsel

OnePlus har valgt en ny strategi i forbindelse med lanseringen av sin kommende telefon OnePlus 7 – de har nemlig avslørt uvanlig mange detaljer i forkant av den offisielle lanseringen 14. mai. Den siste i rekken av slike nyheter er at OnePlus 7 Pro skal få en bedre vibrasjonsmotor enn tidligere modeller.

Det høres kanskje ut som en bagatell, men dette ser ut til å ha vært et stort problem for mange OnePlus-brukere. Det finnes blant annet en lang Reddit-tråd, der mange viser til en svak vibrasjonsmotor som grunnen til at de har gått glipp av diverse varsler. Mange har i tillegg opplevde vibrasjonene som ujevne.

Disse problemene skal imidlertid har blitt utbedret, om vi skal tro en ny kommentar OnePlus-sjefen, Pete Lau, har gitt til CNET:

– Målet vårt var å lage en best mulig telefon, ikke bare for premium-segmentet, men også for ultrapremium-segmentet, og vi har virkelig siktet mot å gjøre den haptiske opplevelsen glimrende.

Google Pixel 3a er et rimelig alternativ

Les vår test av Samsung Galaxy S10

iPhone 11 vil dukke opp senere i år

Høyere ytelse, bedre stabilitet og mer kontroll

Mer spesifikt er motoren større og 200 prosent kraftigere enn forgjengeren, noe som krevde at OnePlus måtte endre store deler av innsiden av telefonen så de skulle få plass til den uten å gjøre telefonen tykkere.

Vibrasjonene skal også bli mer konsistente:

– Vi måtte også passe på at vibrasjonsmotoren var plassert riktig, slik at vibrasjonene både blir sterke og samtidig jevne over hele enheten.

Hvis du nå blir bekymret for at vibrasjonene skal bli for kraftig, så kan vi berolige deg med at du skal få mulighet til å velge mellom lette, moderate og sterke vibrasjoner, og samtalevibrasjoner og andre varsler kan justeres separat. I tillegg skal det også bli mulig å velge mellom seks ulike vibrasjonsmønstre.

Denne nyheten følger hakk i hæl med nyhetene om at OnePlus 7 Pro får en skjerm med støtte for HDR10+, at den får et trippelt kamera og at den verken får skjermhakk eller synlige skjermkanter. Så får vi se om selskapet fortsatt har noen hemmeligheter i ermet til den offisielle lanseringen 14. mai.

TechRadar skal i hvert fall følge lanseringen direkte, så hold et øye med siden vår hvis du vil få med deg de ferskeste nyhetene om OnePlus 7 Pro.