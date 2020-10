Nye Nokia 3.4 er en superbillig smarttelefon med trippelkamera

Nye Nokia 3.4 og Nokia 2.4 er herved offisielle, og de disse nye billige telefonene er designet på en måte som gir solide spesifikasjoner og funksjonalitet til en rimelig penge.



Som med foregående generasjoner av denne telefonene, så kommer du til å få relativt beskjedne spesifikasjoner, men til gjengjeld er prisen deretter. HMD Global er bak de nye telefonene, siden dette er selskapet som per nå eier Nokia-merket.



Det har nå også blitt bekreftet at Nokia-telefoner skal være inkludert i den nye James Bond-filmen «No Time to Die», men disse to nykommerne er ikke akkurat av typen man regner med en spesialagent bruker, siden de, som ovennevnt, ikke er av det eksklusive slaget.

Nye Nokia 3.4 er den av de to som har mest imponerende innmat, men kommer ikke til å konkurrere med for eksempel nye Nokia 8.3 5G. Den nye telefonen skal koste €159, hvilket tilsvarer omlag 1750 norske kroner (vi har dog ikke hørt noe spesifikt om norske priser.)



Hjertet av telefonen er en Qualcomm Snapdragon 460-brikke, den har en skjerm på 6,39 tommer med HD+-oppløsning og et batteri på 4000 mAh.

The new Nokia 3.4 (Image credit: HMD Global)

Kameraet inkluderer et hovedkamera på 13 MP, et ultravidvinkelkamera på 5 MP og en dybdesensor på 2 MP. Man kan velge mellom tre varianter, en med 3 GB RAM og 32 GB lagring, en annen med 3 GB RAM og 64 GB lagring, mens toppmodellen har 4 GB RAM og 64 GB lagring.



Fargevalgene er Fjord (blå), Dusk (lilla) eller Charcoal (svart.)



Både Nokia 3.4 og 2.4 kommer med Android 10, og HMD Global har ikke bekreftet for TechRadar når man kan forvente at telefonene får Android 11, men det skal altså skje etter hvert.

Hva med Nokia 2.4?

Nokia 2.4 er enda billigere enn 3.4, og skal være tilgjengelig for kun €119, eller omlag 1300 norske kroner, og skal være mulig å kjøpe fra slutten av september.



Nokia 2.4 har en skjerm på 6,5 tommer, også denne med en HD+-oppløsning, en MediaTek Helio P22-prosessor og et hovedkamera på 13 MP i tospann med en dybdesensor på 2 MP.



Batteriet i sistnevnte er på røslige 4500 mAh, og man vil kunne velge mellom enten 2 GB RAM med 32 GB lagring eller 3 GB RAM med 64 GB lagring. Fargevalgene er de samme som hos storebror Nokia 3.4.