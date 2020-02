Nye brettbare Huawei Mate Xs annonsert – kommer til Norge i mars

Under en lavmælt forhåndsinnspilt presentasjon, i kjølvannet av kanselleringen av MCW 2020 i Barcelona, avslørte Huawei blant annet Mate Xs, den oppdaterte brettbare toppmodellen fra den kinesiske giganten – mens P40 lot vente på seg.

Stemningen var noe spesiell da Richard Yu forklarte seg gjennom store deler av 2020-sortimentet til Huawei. Corona-viruset som nå har spredd seg til Sentral-Europa førte til at de store mobilprodusentene én etter én trakk seg fra årets store mobiltelefonarrangement, og enden på visa ble at hele evenementet ble kansellert. Huawei spilte likevel inn en pressekonferanse for tom sal i forkant, og til ikke-eksisterende jubel gjennomførte Yu, med skuldrene senket og i en litt mer løssluppen stil, Huawei Mate Xs, 2020-versjonen av selskapets brettbare toppmodell.

På tross av uroligheter rundt de pågående amerikanske sanksjonene fortsetter Huawei i samme bane – ny ARM-basert prosessorpakke er dermed på plass i form av nye Kirin 990 5G. Android 10 (med EMUI 10) samt AppGallery, et (fortsatt) egenutviklet app-økosystem som tar sikte på å erstatte Google Play Store, får man også med på kjøpet.

Bilde 1 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 2 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 3 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 4 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 5 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 6 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 7 av 7 (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Google-apper mangler fortsatt

Huawei setter ikke ned tempoet, men lanserer derimot Mate Xs globalt, og investerer enorme summer på å prøve å berolige en kundemasse som for tiden kvier seg for å skaffe seg mobiltelefoner som mangler store deler av det kommersielt utviklede Android-økosystemet. Senest i går gikk Google ut og advarte brukere mot å installere Google-utviklede apper fra tredjeparter (siden dette er mindre sikkert, og fordi disse installasjonspakkene ikke går gjennom et system som sikrer at filen(e) ikke har blitt tuklet med.) Situasjonen har med andre ord ikke forandret seg stort – nye Huawei-telefoner mangler fortsatt mye av det man forventer av apper og annen funksjonalitet i en Android-telefon.

Ved å satse for fullt og helt på sitt eget økosystem tar Huawei nå saken i egne hender, og håper å kunne levere apper gjennom sin egen App-butikk – også i Norge – noe som på sikt kan virke beroligende på potensielle kjøpere. Dog, frem til vi får flere detaljer rundt hvor omfattende denne satsingen på AppGallery (og det omkringliggende økosystemet for utviklere, samt tjenester og funksjonalitet tilsvarende Googles) kommer til å være, er det likevel verdt å ha is i magen om man er avhengig av Googles egne apper, og føler seg avhengig av Google Play Store.

Brettekanten synes knapt om man ikke aktivt prøver å finne den. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Kjent maskinvare, bedre skjerm og multitasking

Resten av maskinvaren i Huawei Mate Xs inkluderer en skjerm som fortsatt er på 8 tommer (brettet ut), beskyttet av et oppgradert dobbelt lag såkalt optisk polyimid (ikke noe tynt lag glass her), som brettes sammen til to skjermer på 6,38 tommer (bak) og 6,6 tommer (foran). Skjermdimensjonene har med andre ord ikke forandret seg stort, og det har heller ikke størrelsen på telefonen. Hengslet i midten har dog fått en finpuss, og sammen med de nye beskyttende lagene over skjermen fører dette til en mindre fremtredende «brettekant» når enheten er i utbrettet modus. Nå må man faktisk vinkle skjermen mot lyset for å merke den, og under bruk kjente vi pent lite til overgangen når vi strøk fingeren over skjermen.

Huawei har også utviklet en ny måte å bruke flere apper samtidig på. Ved å trekke ut en meny fra en av sidene på skjermen når man er i nettbrettmodus kan man trekke inn apper fra snarveier i menyen, og inn på selve arbeidsområdet. Man kan eksempelvis ha to apper kjørende side om side bak, og én i et vindu for seg i et fritt vindu som overlapper de to bakenforliggende. I tillegg kan man trekke filer eller tekst- og bildeelementer mellom appene (så lenge appene støtter det), noe som gjør at man begynner å nærme seg en litt mer vanlig vindubasert arbeidsflyt kjent fra for eksempel Windows eller macOS. Kombinert med Huaweis såkalte Multi Screen Collaboration (som gjør at man kan kontrollere én Huawei-enhet med en annen, og kopiere filer sømløst mellom enheter) utgjør dette en totalpakke som føles mer passende til en enhet med denne (potensielle) skjermstørrelsen.

To apper, kjørende side om side. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Har ikke klart å presse ned prisen

Laderen er fortsatt på 55 W, og er i ekstremklassen når det gjelder hurtiglading. Det 4500 mAh store batteriet kan lades 85 prosent fullt på 30 minutter, hvilket gjør at det nærmest vanskelig skal gjøres å komme i beita for strøm, i alle fall om tid er den begrensende faktoren.

Kameraene har også forandret seg, men kanskje ikke så utpreget som vi hadde håpet på på forhånd. Ultravidvinkelkameraet, vidvinkelkameraet og telefotokameraet er fortsatt henholdsvis på 16 MP, 40 MP og 8 MP, men objektivet foran telefotokameraet har fått en større brennvidde (fra 52 mm til 80 mm). Man har fortsatt en ToF-sensor, og ikke overraskende følger Huawei etter Samsungs nye S20-serie og tilbyr en langt mer ekspansiv digital zoom på 45x. Akkurat hvor brukbart denne er, og hvor mye faktisk forandring vi kommer til å se i hva slags bilder disse kameraene tar gjenstår å se.

Nøyaktig når vi kommer til å få se Huawei Mate Xs i Norge er ikke kjent per nå, men Huawei tar sikte på å rekke å få den ut i løpet av mars, med forbehold om eventuelle endringer. Den eksakte norske prisen er heller ikke kjent, men med en anbefalt utsalgspris på €2499 i andre deler av Europa forventes ikke prisen å falle langt fra vanlige valutakjøp. I Norge må vi med andre ord belage oss på å betale svimlende 25 000 norske kroner for herligheten. Så, selv om dette er en brettbar modell som har en formfaktor og en maskinvare som på langt nær tukter rivalene, har vi definitivt ikke å gjøre med den nye folkemodellen fra Huawei denne gangen heller.