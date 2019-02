Nye Apple-patenter viser hvordan en brettbar iPhone kan fungere

Apple har levert flere patenter til det amerikanske patentkontoret US Patent and Trademark Office, som viser ulike løsninger på hvordan en brettbar iPhone kan virke. Bildene nedenfor viser ulike design som gjør det mulig å brette sammen og redusere størrelsen på enheten, slik at den blir mer portabel.

Flere av bildene viser en enhet som brettes langs bredden av skjermen, og en hengsle gjør det mulig å brette enheten enten med skjemen på utsiden eller på innsiden. Andre design viser hvordan skjermen kan lagres på innsiden når enheten er brettet.

Et tredje design viser en enhet med to hengsler som kan brettes i tre deler. En slik enhet ville trenge en skjerm som er fleksibel nok til å brettes på denne måten. Bildet tyder også på at designet kan utvides med flere seksjoner, og at man dermed kan se for seg at den nærmest rulles sammen fremfor å brettes i to eller tre deler.

Bilde 1 av 3 Kilde: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple / US Patent and Trademark Office) Dette bildet viser en variant som brettes én gang på midten. Bilde 2 av 3 Kilde: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple / US Patent and Trademark Office) Disse bildene viser hvordan skjermen kan lagres inne i chassiset når enheten er brettet sammen. Bilde 3 av 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple ) Er er en tohengslet variant i sammenbrettet tilstand.

Det er umulig å vite om disse designene er ment å bli til en iPhone, en iPad eller en hybridenhet. Ut fra bildene virker det imidlertid som Apples fokus er å lage en enhet som kan gjøres liten, så det er sannsynlig at dette er snakk om en form for telefon.

Med så mange ulike varianter på tegnebordet, virker det som Apple fortsatt er i en tidlig fase i arbeidet med brettbare enheter. Vi venter altså ikke at iPhone 11 skal bli en telefon som kan brettes sammen. Apple har imidlertid alltid vært et selskap som har ligget i forkant av teknologitrender, og vi har hørt rykter om at en brettbar iPhone kan komme i 2020.

Både Samsung og flere andre selskapet som LG og Huawei, er ventet å vise frem brettbare telefoner under MWC 2019 i neste uke, og vi skal være tilstede og rapportere direkte om alle de nye telefonene som vises frem, enten de kan brettes eller ikke.