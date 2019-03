Ny lekkasje tyder på at Pixel 3 XL Lite ikke vil kunne konkurrere med Galaxy 10e og iPhone XR

Ryktene sier at Google Pixel 3 XL Lite skal bli en mer prisgunstig variant av dagens Pixel 3 og Pixel 3 XL, men en ny lekkasje tyder på at den blir mer beskjeden enn forventet.

I en oppføring fra ytelsestest-appen Geekbench kommer det nemlig frem at den er utstyrt med 3 GB RAM og en Snapdragon 625-brikke.

Den leverte også et resultat på 4272, noe som plasserer den i samme klasse som Moto G7 Plus, Moto G7 og Moto G7 Power, som er gode men rimelige telefoner.

Det skal samtidig sies at brukeren som har kjørt testen på det som skal være en Pixel 3 XL Lite registrerte kontoen sin i går og bruke navnet «MrBeerBellyBob», så det er mulig vi må ta dette med en klype salt.

Ikke som forventet

Denne lekkasjen stemmer dårlig med tidligere rykter som har sagt at telefonen skal få 6 eller 4 GB RAM og en litt sprekere Snapdragon 710-brikke. De andre Pixel-telefonene har for øvrig 4 GB RAM og flaggskipbrikken Snapdragon 845.

Dette er potensielt skuffende nyheter for de som håpet av Google skulle by på en rimelig «flaggskiptelefon» som kan konkurrere med iPhone XR og Samsung Galaxy S10e.

Vi skal derimot ikke glemme at tidligere rykter har pekt mot at Pixel 3 XL Lite (og Pixel 3 Lite) skal få det samme fantastiske kameraet som de andre modellene, så selv om de andre komponentene ikke er så spennende som vi håpet på så kan den bli et attraktivt alternativ i budsjettsegmentet likevel.

Kilde: NashvilleChatter via GSMArena