Ny lekkasje om Apples AR/VR-headset antyder en lansering i 2023

Det har i flere år versert rykter om at Apple arbeider med et headset (Åpnes i ny fane) som kombinerer utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (VR) – en blanding som av og til kales mixed reality (MR) – og den seneste lekkasjen som har dukket opp når det gjelder denne enheten antyder at den vil bli lansert senere i år.

Den erfarne bransjeanalytikeren Ming-Chi Kuo (Åpnes i ny fane), som vanligvis vet hva han snakker om når det gjelder Apple, har tvitret (via 9to5Mac (Åpnes i ny fane)) at Apples AR/VR-headset ligger bak skjema på grunn av enkelte maskinvaretester samt tilgangen til utviklerverktøy på programvarefronten.

Ifølge Kuo innebærer dette at leveringsvinduet kan måtte flyttes fra andre til tredje kvartal 2023, altså juli, august eller september. Tidligere lekkasjer (Åpnes i ny fane), inkludert en fra Kuo selv, har pekt mot at enheten skulle bli lansert første halvår i år.

Timing er alt

Det er fortsatt en mulighet for at Apple vil avduke enheten i forkant, lenge før salget av enheten faktisk kan begynne. Kuo sier at «basert på den aktuelle utviklingsprosessen» kan det bli en storslagen avduking på et arrangement i mars, eler under Worldwide Developers Conference (Åpnes i ny fane), som arrangeres av Apple hvert år i juni.

Det vil være av avgjørende betydning å få med seg app-utviklere til den nye maskinvaren. Det er nok ikke så mange som vil interessere seg for et dyrt AR/VR-headset hvis det ikke finnes noe spennende å bruke det til.

Fra tidligere lekkasjer virker det som om Apple vil kalle operativsystemet til den nye enheten realityOS (Åpnes i ny fane), men dette er ennå ikke sikkert. Etter så mange år med rykter og spekulasjoner vil det uansett bli veldig spennende å se hva Apple har klart å skru sammen når headsettet endelig blir klart til å presenteres for verden.

Et stort trekk av Apple

Det er fort gjort å ta den enorme produksjonsprosessen Apple driver for gitt. De produserer iPhone, iPad, Mac og andre enheter i milliontall, i tillegg til å håndtere produksjonen av en masse annen maskinvare kontinuerlig, uten å få så altfor store vanskeligheter.

Nå er det snakk om å ta spranget ut i en helt annen produktkategori, som et AR/VR-headset (eller en bil (Åpnes i ny fane)), blir utfordringen en helt annen. Komponenter og prosesser er nye, og da har vi ennå ikke snakket om hvorvidt noen faktisk vil være interessert i det nye produktet.

Apple Watch (Åpnes i ny fane) var forrige gang Apple presenterte en helt ny produktkategori, og ikke bare en oppgradering av et eksisterende produkt. Etter en ganske mager start, omfavnet forbrukerne med tiden selskapets wearable, og den er nå en fast bestanddel av Apples maskinvareutvalg.

Akkurat som med smartklokken , vil et AR/VR-heatset være en sjansepreget lansering for Apple. Dette er ikke en produktkategori med altfor mange tilgjengelige enheter å vege mellom, og det gir Apple en større mulighet til å sette standarden for fremtiden til blandet virkelighet (MR).