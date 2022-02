Ny funksjonalitet i Windows 11 lover godt for batteritiden i laptopen din

Microsoft gav nettopp Windows 11-varianten av Oppgavebehandling (Task Manager) en smart ny funksjonalitet som kan hjelpe oss med å temme ustyrlige apper som bruker for mye ressurser – uten tvil en nyvinning som kan være nyttig for alle og enhver, men kanskje særlig laptop-brukere, siden de bærbare maskinene drar ekstra nytte av strømgjerrighet.



Merk at dette per nå kun er å finne i testvarianten av Windows, i versjon 22557, som ble distribuert til testpersoner tidligere denne uken. Det er en hel del nytt i den nye versjonen, men mest interessant er nok forandringene vi får i legendariske Task Manager.



Du husker kanskje at det ovennevnte programmet fikk en overhaling som tok sikte på å gjøre utseendet litt mer Windows 11-vennlig. Det hele ser nå mer elegant og moderne ut, og brukergrensesnittet har gått fra å ha faner på toppen til et nyere menysystem på venstre side. Versjon 22557 har dog mer å by på, nemlig den såkalte efficiency-modusen.



Tanken bak funksjonen er at man ikke lenger trenger å avslutte prosesser fullstendig, om man råker på et program som mesker seg i systemressurser (CPU-tid, GPU-tid, minnebruk, og så videre.) Nå kan man snarere bruke Task Manager til å tvinge programmet over i en modus som gjør at det ikke får lov til å sløse med maskinvaren, hvilket kan være hendig, siden man sjelden har lyst til å avslutte alt av programvare som ikke oppfører seg som det skal.



Ifølge Microsoft vil applikasjonen det gjelder bli dyttet til bunnen av prioriteringslista når det gjelder hvor mye ressurser den får lov til å bruke, og dermed vil den slutte å spise for eksempel prosessorkraft eller minne. Dette kan gjøre PC-en mer responsiv – hvis den sleit med nettopp prosessen du gav et smekk på lanken – samtidig som maskinen blir mer strømgjerrig.

Applikasjoner eller tjenester som er i den såkalte effektivitetsmodusen markeres med et lite løv-ikon, mens applikasjoner som midlertidig er slått av får et pauseikon (se bildet over.)



Merk at enkelte prosesser ikke kan settes over på effektivitetsmodus. Dette gjelder for eksempel viktige Windows-tjenester, som ville ha gjort maskinen tregere om de ble nedprioritert. I disse tilfellene vil valget være grått og umulig å bruke, og dermed vil man ikke ved et uhell kunne slå på (eller av) noe som skader maskinen med dette nye verktøyet.

Kommentar: Microsoft forhaster seg ikke med Task Manager

Effektivitetsmodus kommer utvilsomt til å være nyttig for mange Windows 11-brukere, særlig de som sitter på maskiner gjort trege av applikasjoner som spiser overdådige mengder ressurser. Med den nye funksjonen blir det enkelt å å få bukt med slikt.



Som vi nevnte innledningsvis kommer dette til å være særdeles nyttig for alle som bruker kjører Windows 11 på bærbare PC-er, der i overkant krevende applikasjoner ikke bare sakker ned systemet, men ofte også bruker svært mye strøm (og dermed batteri.) Ved å temme slike programmer ved hjelp av effektivitetsmodus kan brukere se frem mot å få bedre batteritid, hvilket er et av de mest prekære aspektene ved å bruke bærbare enheter.



Som vi nevnte over finner man dette kun i en testversjon av Windows akkurat nå, en som ikke er tilgjengelig for alle i testere heller. Det er kun snakk om et lite knippe Windows Insider-brukere som får tilgang med det første. Det later til at Microsoft ønsker å trå varsomt denne gangen, og som de selv sier: «[...] å monitorere tilbakemeldinger og se hvordan den [funksjonen] ender opp før den blir sendt ut til alle.»



Kanskje ikke overraskende, gitt at de nå gjør relativt store forandringer i selveste Task Manager, et 26 år gammelt program som av mange anses som et av de mest nyttige verktøyene i Windows.



Effektivitetsmodusen planlegges lansert sammen med Windows 11 22H2 i andre halvdel av 2022.