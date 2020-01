Norge – Kroatia: Slik ser du semifinalen i håndball-EM

Semifinale i Håndball-EM – hvor og når? Når: Semifinalen mellom Norge og Kroatia går av stabelen fredag 23. januar kl. 18:00. Hvor: Du kan se den direkte på TV3 eller Viaplay.

Her får du vite hvor og når du kan se håndballgutta kjempe i semifinalen i årets håndball-EM.

Allerede tirsdag kveld var det klart at de norske håndballgutta hadde sikret semifinaleplassen i EM da de slo Island 31-28, og onsdag videreførte de seiersrekken ved å slå Slovenia 33-30.

Dermed ligger alt til rette for en spennende semifinale, og fredag ettermiddag møter de norske gutta Kroatia.

Studiosendingen begynner ifølge en pressemelding fra NENT Group kl. 16:00, og det er Ørjan Bjørnstad, Ole Erevik og Joachim Boldsen som skal lede deg gjennom kvelden. Daniel Høglund og Kristian Kjelling kommenterer kampen, som starter kl. 18:00.

Du kan se kampen direkte på TV3 eller på strømmetjenesten Viaplay kl. 18:00. Viaplay krever abonnement, men legger merke til at de har inkludert håndball-EM i det vanlige abonnementet for film og serier. Dermed trenger du ikke å abonnere på den dyrere sportspakken, og du kan få tilgang for bare 119 kroner i måneden.

Befinner du deg i utlandet skal du også vite at du kan bruke Viaplay i hele Europa akkurat som hjemme. Er du derimot utenfor Europa kan det være at du kan få tilgang ved å bruke en VPN-tjeneste, men dette anbefaler ikke Viaplay, og du risikerer å bli utestengt fra tjenesten frem til du får mulighet til å logge deg på hjemme i Norge igjen.

Hva skjer videre?

Nå som Norge er i semifinalen kommer ikke EM til å være over for de norske gutta, samme hva utfallet blir fredag ettermiddag. Skulle det ende med tap går de videre til bronsefinalen som spilles lørdag med kampstart kl. 18:30. Skulle det bli seier, kan vi derimot glede oss til en spennende finale på søndag kl. 16:30.

Senere fredag kveld spilles for øvrig den andre semifinalen mellom Spania og Slovenia, og den sendingen starter kl. 20.15.