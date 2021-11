Nok en programvarefeil oppdaget i Windows 11 – Filutforsker-marerittet fortsetter

Det har blitt oppdaget en ny programvarefeil i Windows 11. Denne gangen er det snakk om en glipp som viser seg å påvirke en sentral del av operativsystemets grensesnitt – nemlig Filutforsker.



Filutforsker er programvaren som viser deg filer og mapper på datamaskinen din, denne er i konstant bruk når du bruker Windows – og er med andre ord derfor svært sentral, også i Windows 11. Nå viser det seg at det finnes grus i maskineriet som sakker ned ytelsen om man tar i bruk kontekstsensitive menyer.



Kontekstsensitive menyer dukker opp om man høyreklikker på en fil eller en mappe (eller på skrivebordet, for den saks skyld), og gir det altså en liste over valg som avhenger av hva du høyreklikket på.



Windows Latest melder om at programvarefeilen er relatert til forandringer i Filutforsker som innebærer at Microsoft har forandret på måten de kontekstsensitive menyene fungerer i Windows 11. I det nye OS-et skal det dukke opp færre valg når man høyreklikker, og kun det man bruker mest skal være prioritert (og dukke opp som ikoner på toppen av listen.)



Denne funksjonen skal etter sigende ha en utilsiktet bivirkning: at ytelsen blir dårligere. Én Windows 11-bruker klaget over merkbare forsinkelser når hen brukte den kontekstsensitive menyen (rapportert inn via Microsoft Feedback Hub.) Observasjonen var som følger: «Det er en forsinkelse på et halvt sekund i de fleste tilfeller, men noen ganger kan man også se at den begynner å åpne seg opp, så blafrer den i det den må justere størrelsen for å ta høyde for valgene. Det virker bare slurvete.»



En annen bruker opplevde noe lignende: «Det å åpne kontekstmenyen er tregt, og etter den åpnes sitter halvparten av valgene fast og 'laster' i noen sekunder. De gamle menyene hadde dobbelt så mange menyvalg, men de ble i det minste lastet inn umiddelbart.»



Det er også verdt å merke seg at programvarefeilen ser ut til å opptre hyppigere på lavtytende maskiner.



De gode nyhetene er at en løsning allerede er under utvikling, og at den allerede nå er å finne i testversjoner av Windows 11. Windows Latest mener å vite at løsningen er å finne i testversjon 22478.

Kommentar: Det haster for Microsoft om de vil rette opp inntrykket

Windows 11 har vært et kjedelig skue når det gjelder problemer med Filutforsker i tiden etter lansering. I første versjon kunne man oppleve at Filutforsker brukte langt mer minne enn den skulle, noe som potensielt kunne føre til dårligere ytelse. Det var også problemer med det øvre feltet i Filutforsker-vinduet (command bar), noe som også førte til at ting gikk tregere enn det skulle (brukere rapporterte også om problemer med å velge flere filer ved å dra en boks over dem.)



Disse problemene skal fikses i testversjon 22478, i tillegg til trøbbelet med den kontekstsensitive menyen, så forhåpentligvis blir vi snart servert en universalløsning på alle Filutforsker-aberne, når dette blir implementert i den allmenne Windows 11-versjonen.



Det haster for Microsoft å få skikk på disse problemene, siden dette handler om hvor responsivt hele operativsystemet virker, noe som har stor påvirkning på den generelle oppfatningen av kvalitetsnivået på Windows 11. Hvis disse basale delene av OS-et ikke fungerer som de skal er det liten grunn til å tro at programvaregiganten får kassert mye tillit fra brukerne.



Hvis du trenger hjelp med de mest vanlige problemene i Windows 11, så kan du ta en titt på vår artikkel om emnet (skrevet av våre britiske kolleger.)