Nintendo saksøkes nok en gang på grunn av Joy-Con-problemer

Nintendo blir nå, nok en gang, saksøkt over feil i Joy-Con-kontrolleren.



Det kanadiske firmaet Lambert Avocat Inc. har inngitt en stevning for å starte et gruppesøksmål mot det japanske selskapet, ifølge Eurogamer. Denne skal ha mål om å «oppnå en kompensasjon for alle kunder i Québec som kjøpte Nintendo Switch- og Nintendo Switch Lite-systemene, samt Joy-Con og Nintendo Switch Pro-kontrollere.»



Firmaet mener at Joy-Con-kontrollerne hadde en «skjult defekt», og at disse ikke innehar et nivå som følger den såkalte Consumer Protection Act (noe lignende forbrukerkjøpsloven i Norge.)

Lambert Avocat Inc. sier at klienten kjøpte en Nintendo Switch i november 2017, og at etter elleve måneders bruk «merket hun at den venstre Joy-Con-kontrolleren var defekt. Karakterer beveget seg i en retning uten at hun rørte noe, et problem kjent som 'Joy-Con Drift'.»

Lambert Avocat Inc.s klient tok så kontakt med Nintendo, som reparerte den ødelagte Joy-Con-kontrolleren, men det samme problemet oppsto så på hennes høyre Joy-Con-kontroller (noe som var del av et annet kontrollerpar hun kjøpte), samt på hennes opprinnelige Nintendo Switch-kontroller.

Objection!

Etter at et søksmål tidligere ble satt i gang av et barn, og etter en formell unnskyldning, ser det likevel ut til at Nintendos Joy-Con-problemer nekter å gi slipp.



Nintendos president Shuntaro Furukawa har tidligere sagt: «Når det gjelder Joy-Con, så beklager vi for alle problemer våre kunder har hatt. Vi tar fortsatt sikte på å forbedre våre produkter, men siden Joy-Con er gjenstand for et massesøksmål i USA, og dette fortsatt er et pågående problem, ønsker vi å unnlate å svare på spesifikke spørsmål.»

Nintendo er ikke det eneste selskapet som har blitt saksøkt på grunn av kontrollerproblemer. Microsoft har også blitt saksøkt av en amper gamer som hevdet at Xbox One-kontrolleren led av samme problem som Nintendo-kontrolleren.



Såkalt Joy-Con drift er et større problem for Nintendo Switch Lite-eiere, siden kontrolleren kan fjernes fra standardversjonen av Switch, mens man må sende inn hele Nintendo Switch Lite-systemet om kontrolleren ryker, siden de sitter fastmontert på enheten.