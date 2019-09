Neste års iPad Pro kan få miniLED-skjerm

De fleste av dagens beste telefoner og nettbrett er utstyrt med OLED-skjermer fremfor LCD, og førstnevne anses gjerne som bedre. Nå kan det imidlertid virke som Apple planlegger å oppgradere sine iPad Pro-modeller til en enda bedre teknologi.

Det kan i hvert fall være tilfelle om vi skal tro den respekterte analytikeren Ming-Chi Kuo, som ifølge MacRumors skriver i et research-notat at nye iPad-er som lanseres i 2020 eller tidlig 2021 skal få miniLED-skjermer.

En miniLED-skjerm bruker mange flere LEDs enn en OLED, og for å få til dette er hver enkelt LED betydelig mindre. I praksis betyr dette at skjermen kan være tynnere og lettere, noe som igjen kan resultere i tynnere og lettere iPad-er. Samtidig skal bildekvaliteten være minst like god, og faren for innbrenning skal også være mindre.

Dette er også et trekk som vil gjøre Apple mindre avhengig av Samsung. Mens Samsung er hovedleverandør av Apples OLED-skjermer, vil det nemlig ettersigende være LG Display som vil levere miniLED-skjermene.

Ikke bare iPad-er

Kuo sier ikke hvilke iPad-er det gjelder, men med tanke på at dette er en ny teknologi så er det sannsynlig at den vil dukke opp i iPad Pro først. Det kan også se ut til slike skjermer vil dukke opp i nye MacBook-modeller som slippes i begynnelsen av 2021, og selv om Kuo ikke nevner det så virker det sannsynlig for oss at de vil dukke opp i fremtidige iPhone-modeller også.

Det er imidlertid også mulig at Apple hopper over miniLED, og satser på microLED i sine telefoner i stedet. Det har nemlig gått rykter om at de jobber med microLED en stund nå, og som navnet antyder er ideen den samme men enda mindre LEDs. Dette vil bevare mange av de samme fordelene, men med et lavere strømforbruk.

Samtidig er microLED vanskeligere og dyrere å produsere, og dette skal være grunnen til at selskapet ikke har tatt dem i bruk ennå. Vi forventer altså ikke å se dette i Phone 12, men at teknologien dukker opp i iPhone 13 er mer sannsynlig.