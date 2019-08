Nå er Samsung Galaxy Note 10 og Note 10+ i salg i Norge

Samsung viste frem sine nye toppmodeller Galaxy Note 10 og Note 10+ for bare et par uker siden, og når er de på plass i norske butikker.

Vi i TechRadar er godt i gang med grundig testing av telefonene, og vi har allerede gjort oss opp noen førsteinntrykk.

Den foreløpige konklusjonen er:

– Galaxy Note 10+ er Samsungs største og sprekeste telefon til nå, og du kommer ikke til å savne noe som helst av funksjoner. Samtidig må du være forberedt på en enorm skjerm på 6,8 tommer og en tilsvarende stor prislapp. Den mindre Note 10 er et godt alternativ for dem med mindre hender, men +-varianten har ekstra kameraer, høyere skjermoppløsning, microSD-port og bedre batterilevetid. Dette er telefonen du skal velge hvis du vil ha det beste Samsung har å by på akkurat nå.

Dette er altså bare vår foreløpige konklusjon, og vi kommer med en endelig dom over de nye telefonene så fort vi har testet dem ferdig.

Les alt om våre førsteinntrykk av Galaxy Note 10 og Galaxy Note 10+ her

Toppspesifikasjoner

Det vi derimot kan konkludere med allerede nå, er at det i hvert fall ikke er noe å si på spesifikasjonene til de nye toppmodellene.

Samsung Galaxy Note 10 er utstyrt med en 6,3 tommer Full HD-skjerm med HDR10+-støtte, tre bakkameraer (16 MP ultravid, 12 MP vidvinkel, 12 MP telefoto), 8 GB RAM, 256 GB lagring og 3500 mAh batteri.

Galaxy Note 10+ har på sin side en skjerm på 6,8 tommer med QHD-oppløsning, HDR10+, fire kameraer på baksiden (16 MP ultravid, 12 MP vidvinkel, 12 MP telefoto og et dybdekamera), 12 GB RAM, 256 eller 512 GB lagring og 4300 mAh batteri.

Begge de to variantene har også et frontkamera på 12 MP som er bygget inn i skjermen, fingeravtrykkleser som også sitter i skjermen, ansiktsgjenkjenning, Bluetooth 5.0 og NFC.

Samtidig er det verdt å merke seg at ingen av de nye Note-modellene har hodetelefonutgang, noe mange Note-tilhengere muligens vil savne.

Både Galaxy Note 10 og Note 10+ kan kjøpes i fagene Aura Glow og Aura Black, og prisen er satt til 9790 kr for Note 10, 11.390 kroner for Note 10+ med 256 GB lagring og 12.390 kr for Note 10 med 512 GB lagring.