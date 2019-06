Microsoft vil vite hva du synes om startmenyen i Windows 10

Startmenyen har alltid vært et viktig fokus for Windows, og det har også alltid vært sterke meninger om hvordan den bør være eller ikke være. Nå virker det som Microsoft ønsker å vite hva folk synes om den i sin nåværende form, muligens med tank på å gjøre endringer i fremtiden.

Nå melder nemlig Bleeping Computer at den nye forhåndversjonen av Windows gir brukerne et sprett-opp-vindu som spør om hvor fornøyd de er med startmenyen.

Du får mulighet til å oppgi ditt svar med en firepoengsskala, det én betyr lite fornøyd, mens fire betyr veldig fornøyd. Mer viktig er det kanskje at du under poengskalaen kan legge igjen tilbakemelding i tekstform om hvordan du mener Microsoft kan gjøre startmenyen bedre.

Ønsker tilbakemeldinger

Forespørslene om tilbakemeldinger har kommet tett helt siden Satya Nadella overtok som sjef for selskapet, og det kan virke som Microsoft ønsker å fremstå som et selskap som lytter til brukerne. Det gjelder nok spesielt etter Windows 8, der mange opplevde at selskapet gikk i motsatt retning av hva folk ønsket.

Selskapet har tidligere bedt om brukernes tilbakemeldinger angående oppgavelinjen og en rekke andre komponenter i Windows 10.

Det er ikke helt usannsynlig at Microsoft planlegger å gjøre endringer av startmenyen, og kanskje til og med en komplett overhaling, og da gir det mening at de ønsker innspill fra testbrukerne.

Den nylig lanserte mai 2019-oppdateringen gjorde også en del endringer, blant annet ved å gjøre den mer strømlinjeformet og ryddig, og ved å tillate deg å fjerne flere forhåndsinstallerte apper. I tillegg skal en del justeringer under panseret har gjort at den åpnes raskere og er mer stabil.