Microsoft skal begynne å varsle Windows 7-brukere om at de bør oppgradere

Microsoft avslutter den offisielle støtten for Windows 7 14. januar 2020, og etter hvert som den datoen nærmer seg er selskapet forståelig nok interessert i å overbevise Windows 7-brukere om å oppgradere til Windows 10.

Dette skal de gjøre gjennom popup-vinduer på skjermen som informerer om at støtten for Windows 7 opphører snart. Disse varslene skal dukke opp med jevne mellomrom som en påminnelse om å oppgradere.

Ingen liker irriterende popup-vinduer som stadig spretter opp på skjermen, så Microsoft lover at disse varslene ikke skal bli for masete. Det skal også bli mulig å blokkere dem.

Ifølge Windows Latest sier Microsoft at Windows 7-brukere kan forvente å få se varselet en håndfull ganger i løpet av 2019. Ved siden av å forklare at støtten for Windows 7 nærmer seg slutten, så skal du også få veiledning til hvordan du kan oppgradere.

En vennlig påminnelse

Når Microsoft avslutter støtten for Windows 7, så innebærer det at systemet ikke får nye funksjoner og oppdateringer, noe som kan føre til at det blir mer sårbart for angrep.

Problemet er bare at Windows 7 fortsatt er et veldig populært OS. Det er faktisk bare en måned siden vi rapporterte om at Windows 7 hadde en økning i antall brukere, og at systemet var installert på 37,19 prosent av alle PC-er.

Dermed er det forståelig at Microsoft ser etter måter å overbevise alle disse brukerne om å oppgradere. Da Windows 10 ble lansert tilbød Microsoft alle å oppgradere fra Windows 7 og 8 helt gratis, men det tilbudet er nå offisielt avsluttet.

Dermed må du i utgangspunktet betale for en lisens hvis du vil skaffe deg Windows 10, men vi har hørt rapporter om at det fortsatt skal være mulig å oppgradere gratis om du har en lisens på Windows 7 eller 8 fra før. Det kan i hvert fall være verdt et forsøk. Du kan laste ned oppdateringsverktøyet her og prøve selv.

Spørsmålet er om disse varslene vil få folk til å oppgradere? Kanskje, men for dem som ikke engang ville oppgradere da Windows 10 var gratis, så sitter det nok langt inne å overbevise dem nå.

Det har nok også stor betydning akkurat hvor ofte Microsoft kommer til å varsle om dette. Hvis beskjedene dukker opp for ofte blir de bare irriterende, og det kan føre til at brukeren bare blokkerer dem. Dukker de opp for sjeldent, risikerer man på sin side at folk ikke forstår hvor viktig oppgraderingen er.