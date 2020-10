Microsoft bekrefter at de ikke bryr seg stort om du ikke kjøper en Xbox Series X

Sjef for Xbox, Phils Spencer, har klargjort Microsofts strategi for den neste generasjon spillplattform, og nok en gang understreket at Microsoft ikke nødvendigvis trenger å selge Xbox Series X for å gjøre suksess.



I en samtale med GameReactor sa Spencer at selskapet fokuserer på å tiltrekke seg nye kunder til Xbox-økosystemet, om det skulle befinne seg på PC, Nintendo Switch, Android eller Xbox.

«Det overordnede målet i vårt team, slik vi måler oss selv, er hvor mange personer som spiller på Xbox», sa Spencer. «Og når vi sier 'spiller på Xbox' så betyr ikke det en Xbox-konsoll. Det betyr noen som er logget inn og spiller på en del av vårt økosystem, om det skulle være vårt eget eller en tredjeparts. Og det kan være på en Android-telefon. Det kan være på en Switch. Det kan være på en PC. Slik tenker vi.»

Denne tilnærmingen står i sterk kontrast til Sonys strategi, som har et laserfokus på å skape unike og eksklusive opplevelser som bare eksisterer på PlayStation-maskinvare som PS5 – selv om selskapet har startet arbeidet med å oversette eldre PS4-eksklusive spill til PC, som «Horizon: Zero Dawn» og «Death Stranding».

Selv om Microsofts visjon kan virke som en tidlig veiving med det hvite flagget, så satser selskapet på at Xbox Game Pass skal klare å hanke inn en fast og stødig inntektsstrøm. Over 15 million personer abonnerer på tjenesten, som er en slags «Netflix for spill», og det er tydelig at Spencer vil fortsette å investere i nye utviklere som kan hjelpe å gjøre Xbox Game Pass bedre. Microsoft brukte nylig 7,5 milliarder dollar på å kjøpe ZeniMax, eierne av Bethesda.

«Utviklere som kan bygge nye spillserier, fortelle nye historier, de er alltid attraktive. Derfor er jeg begeistret over prosjekter som 'Starfield' og det neste 'Compulsion'-spillet, fordi jeg liker utviklere som tenker på nye kreasjoner.» sier Spencer. «Og ærlig talt, samtidig som Game Pass fortsetter å vokse er vi nødt til å fortsette å fôre inn mer inn i abonnementet. Så, med den veksten som vi ser, så forventer jeg at vi konstant kommer til å være i denne modusen der vi får med oss stadig flere skapere inn i gruppen.»

Xbox Game Pass anytime, anywhere

Spencer hintet også om at Xbox Game Pass kan ekspandere og ende opp på flere plattformer i fremtiden. Mer spesifikt Chromebooks og FireTV via skystrømming, og at iOS-brukere på sikt vil kunne spille Xbox-spill på sine enheter.



«Jeg tror at det for oss handler om prioriteringer, og å nå flere spillere. Så, vi gikk til PC først, etter Xbox, fordi det simpelthen er mange spillere der, globalt, som ikke eier en Xbox, som vi kunne nå.» forklarte Spencer. «Så gikk vi til mobile enheter, fordi det er en milliard Android-telefoner på planeten. Det er betydelig større enn noen konsoll-spillermengde.»

«Vi mangler fortsatt å gå etter iOS, vi kommer til iOS på et eller annet tidspunkt. Vi jobber fortsatt med en del egen teknologi på PC for større skjermer når det gjelder strømming, og når vi kommer til iOS, og jeg tror når vi faktisk er der, så kommer vi til å se på hvilke andre valgmuligheter vi har.»



«Det er smart-TV-er der ute, det er Chromebooks der ute, det er FireTV der ute, det er mange diskusjoner vi burde ha, vi kommer til å prioritere det basert på hvor vi finner flest mulig nye spillere, som vi på naturlig vis kunne ta med oss innhold til.»



Xbox Series X-forhåndsbestillinger er fortsatt utsolgt nå som lanseringsdagen 10. november nærmer seg, så det er klart at Microsoft kommer til å få en del nye brukere på Xbox-maskinvaren, på tross av at strategien skiller seg såpass fra Sonys.