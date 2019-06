«Marvel's Avengers» lar spillere redde verden i mai 2020

Under Square Enix' E3 2019-presentasjon fikk vi endelig tatt en skikkelig titt på «Marvel's Avengers», rollespillet som har vært gjemt for offentligheten helt frem til nå. Spillet er på vei til PS4, Xbox One, PC og Stadia og slippdatoen er 15. mai, 2020.

Traileren som ble vist inneholdt et spill som tydelig lar seg inspirere av det ekstremt populære Marvel Cinematic Universe, men er likevel helt unikt – dette er «Crystal Dynamics' versjon av Marvels Avengers» ifølge presentasjonen.

Disse Avengers-heltene bor på vestkysten av USA, og fem år etter en tragisk hendelse (ikke Thanos, regner vi med) må jordens mektigste superhelter igjen samles og møte de nye hindringene. Spillere vil kunne velge mellom å gestalte Captain America, Black Widow, Thor, Hulk og Iron Man når de skal ut på eventyr.

Spillere vil kunne danne grupper på opptil fire stykker, spesialtilpasse en voksende liste helter og slåss mot oppdaterte skurker. Hvorvidt dette betyr at spillet har oppdrag man utelukkende kan spille sammen, eller om det er snakk om innhold som kan spilles igjen på ulike måter er per nå uklart (gitt antallet timer brukt på utvikling av spillet, og hvor verdifull merkevaren er satser vi på at det er snakk om det sistnevnte).

E3-presentasjonen avslørte lite om plottet, bortsett fra en kort og høyrøstet samtale mellom Tony Stark (Iron Man) og Bruce Banner (The Hulk) vedrørende den ovennevnte tragiske hendelsen og hvordan dette henger sammen med Terrigen – det ustabile stoffet kjent i Marvel-universet for å kunne gjøre om spesielle mennesker til såkalte Inhumans (se for eksempel Agents of S.H.I.E.L.D. og den andre TV-serien vi helst ikke nevner navnet på).

«Marvel's Avengers», på sikt

Per nå høres det ut som om «Marvel's Avengers» har planer om å være aktuelt en stund. Man kan «forvente nytt innhold regelmessig», ifølge presentasjonen. Alle de nye heltene vil være gratis å ta i bruk. Det vil ikke tas i bruk såkalte loot boxes, og det er heller ikke snakk om et betal-for-å-vinne-scenario, ble det messet fra scenen.

Hvilke superhelter forventer vi at kommer inn i det gode selskap? Det kan være nær sagt hvem som helst – som med foregående Marvel-spill har «Marvel's Avengers» muligheten til å lure inn langt flere tegneseriehelter enn fansen er vant med, og vi fikk faktisk ett lite frampeik: Vi så Hank Pym, med andre ord den opprinnelige Ant Man, krympe en fiendtlig «megawalker».

En siste ting det er verdt å merke seg: Spillet kommer til alle de ovennevnte plattformene, men PlayStation-eiere vil få spesialbehandling i form av ekstrainnhold samt tilgang til en tidlig betaversjon.