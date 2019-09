LGs OLED-TV-er blir oppdatert med Nvidia G-Sync

LG har annonsert at de bringer Nvidia G-Sync til sin 2019-serie av OLED-TV-er, og resultatet vil bli jevne bilder uten rifter når du bruker TV-en din til å spille PC-spill.

LGs TV-er har allerede lav inngangsforsinkelse og gode lydtilkoblingsmuligheter, noe som er en fordel for gaming, men de fleste slike finesser legges til med tanke på konsollspilling med Xbox One, PS4 eller Nintendo Switch.

Nvidia G-Sync er derimot en PC-spesifikk teknologi som sikrer at TV-skjermen synkroniseres med den varierende bildefrekvensen som leveres av grafikkortet.

Det finnes massevis av gode gaming-skjermer der ute, men hvis du allerede har en kvalitets-TV som for eksempel LG C9 OLED, så gir det mening å utnytte den til flere ting en filmtitting, og G-Sync vil gjøre slike TV-er enda mer fristende for PC-spillere med spreke maskiner.

– Det er ingen hemmelighet at LG er godt likt av gamere over hele verden, og vi er fast bestemt på å optimalisere gaming-opplevelsen for folk med OLED-TV-er, uttaler Sam Kim som er en av sjefen i LG Home Entertainment, i en pressemelding.

– med Nvidia G-Sync viser vi at OLED-TV-er har tiltro fra verdens ledende produsent av gaming-maskinvare, og at vi kan få deres produkter til å yte sitt beste, legger han til.

Nvidia G-Sync kommer til LG B9 OLED, LG C9 OLED og LG E9 OLED i form av en fastvareoppdatering i løpet av de neste ukene, noe som betyr at eksisterende eiere får denne funksjonen uten ekstra kostnad mens nye eiere vil få den ved første oppsett av TV-en.

LG B9 vs. LG B8: Bør du oppgradere?