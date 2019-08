Lensbaby retter fokus mot Canon EOS R og Nikon Z-serien

Lensbaby har skapt seg et navn ved å lage ganske ukonvensjonelle objektiver, som gjerne produserer psykedeliske bilder med små skarpe felter som glir ut i sprø forvrengninger.

Selskapet har tidligere levert objektiver som passer til en rekke ulike speilreflekskameraer og speilløse kameraer, og nå har de annonsert at de også skal lage objektiver for Canon EOS R og Nikons Z-serie.

Det er modellene Sol 45 mm f/3.5, Trio 28 mm f/3.5, Composer Pro II, Velvet 56 mm f/1.6 og Velvet 85 mm f/1.8 som skal komme med de nye Canon- og Nikon-festene.

Lensbaby tilbyr allerede objektiver til en rekke ulike speilreflekskameraer og speilløse systemer. (Image credit: Future)

Fra før har brukere av disse kameraene som ville dra nytte av Lensbaby-objektiver vært nødt til å bruke adaptere. Dette vil også fortsatt være nødvendig med eldre Lensbaby-objektiver som Control Freak og Spark som ikke blir tilgjengelig for de nye kameraene i denne omgang.

Akkurat når de nye objektivene blir tilgjengelig i norske nettbutikker er ikke kjent, men i og med at de er salg via selskapets amerikanske nettsider allerede nå så vil vi anta at de ikke er langt unna.