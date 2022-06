Lekkede fotografier bekrefter nær sagt at iPhone 14 Max er på vei

Hvis du er typen som har fulgt iPhone 14-ryktebørsen tett, så vet du at det i år kan være en helt ny modell på plakaten, nemlig iPhone 14 Max. Takket være en ny lekkasje har vi nå blitt servert ytterligere bevis på at telefonen eksisterer – og svar på hvordan den nye modellen passer inn i det eksisterende iPhone-sortimentet



De fleste er nå enige om at Apples inneværende telefonserie, som per nå består av iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, kommer til å få en aldri så liten omveltning med iPhone 14-serien, som forventes lansert av Apple en gang i september.

Telefonen som kan finne på å vike til fordel den nye modellen (opens in new tab) er iPhone 13 mini, som med nye iPhone SE virker noe mindre attraktiv enn den gjorde ved lansering. Det er klart, iPhone SE har fortsatt en noe gammelmodig Touch ID-knapp og en liten skjerm på 4,7 tommer, men med en pris på 5 290 kroner er den faktisk 3 200 kroner billigere enn mini, og dermed en modell som bør være besnærende for alle som er ute etter valuta for pengene.



Alle som har mer å rutte med, og er ute etter 6,7 tommer med luksus, har bare iPhone 13 Pro Max å velge i, en telefon som koster 13 490 kroner.

Derfor er det interessant med en iPhone 14 Max. Telefonen som nå gjør suksess på ryktebørsen matcher skjermstørrelsen til Pro Max, men kutter ett kamera (og mister antakeligvis LiDAR-funksjonen), slik at den potensielt kan bli et rimeligere alternativ for alle som liker Apple-telefoner med store skjermer.



Takket være Sonny Dickson (opens in new tab), en lekkasjemaker med lang fartstid innen Apple-scoop, ser det nå ut til at vi har fått en skikkelig titt på hele iPhone 14-sortimentet via fire såkalte dummy-modeller.

Hands on with iPhone 14 Dummieshttps://t.co/WlAgrqLGLRMay 30, 2022 See more

Dummy-modeller er ikke funksjonelle enheter, men varianter der chassiset er ferdigstilt, muligens tatt fra iPhone-fabrikkene i Shanghai, som for eksempel kan selges og sendes til dekselprodusenter som prøver å være tidlig ute med sine produkter i forkant av lanseringen.



Dickson har minst to komplette sett (i forskjellige farger) med fire dummy-modeller som ser ut til å være en iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max og en ny variant, en telefon som helt ut som en iPhone 14 (når det gjelder kamerasystemet), men som har samme størrelse som en iPhone 14 Pro Max. Dette kan være iPhone 14 Max.

Dickson viser, via diverse fotografier og videoer, frem disse dummy-modellene, men gir oss ingen kontekst. Det eneste vi vet er at han tror dette er iPhone 14-modeller, siden han nevner dette i tvitringen bildene er en del av, og på sin hjemmeside, der han blant annet lenker til en YouTube-video uten kommentarspor.



Hvis disse modellene stammer fra faktiske produksjonseksemplarer, så er det altså snakk om et iPhone 14-design som ligner stort på iPhone 13. Kamerasystemene er kanskje noe større, og det er en interessant fordypning på av/på-knappen. Rent bortsett fra det ovennevnte ser vi ingen store forskjeller mellom disse dummy-modellene og iPhone-modellene vi bruker i dag.

iPhone 14 Max passer perfekt

Selv om disse dummy-modellene eksisterer, og Dickson hevder at de er iPhone 14-modeller, så kan vi selvsagt ikke garantere at det er snakk om et design identisk med det Apple vil levere senere i år. Dette kan være tidligere design som allerede har blitt forandret på, eller modeller laget av andre enn Apple.



Vi skulle gjerne ha sett at dette var faktiske iPhone 14-modeller. Ikke bare fordi vi kontinuerlig er ute etter mer informasjon om Apples seneste telefoner, men også fordi vi håper i det lengste på at iPhone 14 Max blir nykommeren i år – idéen er jo så himla bra: en iPhone med skikkelig stor skjerm, som tilbyr nær sagt alt man vil ha i en iPhone, men med en overkommelig pris? Hvis det er tilfellet, så takker vi helt klart ja.



Uansett hva Apple velger å gjøre med den neste iPhone-serien, så er maskinvaren lite interessant uten et godt operativsystem. Apple kommer snart til å avsløre iOS 16 under WWDC neste mandag, så det er heldigvis ikke lenge til vi får vite mer. Her er alt vi vet om det nye OS-et.