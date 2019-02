Lekkede bilder av Huawei P30 Pro viser de fire kameraene

I forrige uke bekreftet sjefen for Huawei, Richard Yu, via Weibo, at selskapets kommende P30 blir utstyrt med fire kameraer.

Nå har vi fått det som kan se ut til å være en første titt på den nye telefonen med de fire kameraene på plass, og bildene (som ser ganske offisielle ut) stammer fra den tyske teknologinettsiden WinFuture.

Som du ser av bildene nedenfor, er tre av kameraene plassert under hverandre, mens det fjerde er plassert sammen med blitsen på en måte som får dem til å se ut som et utropstegn.

Bilde 1 av 3 Bilde: WinFuture

Bilde 2 av 3 Bilde: WinFuture Bilde 3 av 3 Bilde: WinFuture

I tillegg til noen slående nye fargevalg, viser bildene også at telefonen har et bittelite skjermhakk på forsiden, kurvede kanter som minner om Samsungs telefoner og nesten ikke-eksisterende skjermkanter.

WinFuture kommer også med noen spekulasjoner rundt kameraets egenskaper, og nevner blant annet at den kan få et objektiv med 10 ganger optisk zoom.

Ser du nøye på det tredje kamerobjektivet vil du legge merke til at det er firkantet, og det minner dermed om kameraet Oppo viste frem under MWC 2019 denne uka som også byr på 10 ganger optisk zoom.

Som vanlig får vi ikke vite noe sikkert før P30 og P30 Pro blir vist frem offisielt, og Huawei har bekreftet at det vil skje under deres kommende pressearrangement i Paris 26. mars.