Lanserer Norges raskeste bredbånd

De fleste bredbåndleverandørene leverer nå hastigheter på opptil 1000 Mbps til dem som er villige til å betale, men tar Get det hele et steg videre de blir samtidig det første selskapet i Norge som tilbyr hastigheter på 1250 Mbps.

Den nye løsningen er basert på Docsis 3.1, og den tilbys gjennom det såkalte HFC-nettet, der man kombinerer bruk av fiber og koaksialkabel.

Det er verdt å merke seg at opplastingshastigheten fortsatt begrenser seg til 500 Mpbs selv med nytt modem som støtter Docsis 3.1, mens Get samtidig også tilbyr et alternativ med 50 Mbps oppløstingshastighet som vil støttes av eksisterende utstyr.

Investerer stort i oppgraderinger

Ifølge dagens pressemelding skal Get investere milliardbeløp i modernisering av HFC-nettet frem mot 2023. Oppgraderingen skal foregå gjennom gjenbruk av dagens infrastruktur, og det eneste som må byttes ut hos kundene er internettuttaket i veggen.

– Dette er et stort og viktig program for oss hvor vi skal investere mye i årene fremover. Gjennom programmet utvider vi hastigheten, kapasiteten og stabiliteten i dagens nett kraftig, noe vårt nye bredbåndsprodukt er et godt bevis på, sier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge som eier Get. – For oss representerer denne teknologien fremtidens bredbånd.

Som en del av oppgraderingen skal kundene også få nytt og kraftig WiFi-utstyr, noe som sikkert blir helt nødvendig for å utnytte den nye hastigheten. 1250 Mbps er som kjent raskere enn en vanlig kablet gigabit-linje til ruteren din, så den eneste måten å utnytte denne båndbredden på er at flere brukere overfører store mengder data samtidig gjennom en ruter som faktisk kan håndtere slike hastigheter.

Prisen på det nye abonnementet er oppgitt til 999 kroner per måned.