Keanu Reeves maner frem sin indre «Neo» i «Cyberpunk 2077»

Under Microsofts E3 2019-presentasjon dukket ingen ringere enn «The Matrix»-stjernen Keanu Reeves opp på scenen for å avsløre sin rolle i «Cyberpunk 2077», det kommende spillet fra «The Witcher»-utviklere CD Projekt Red.

Den overraskende nyheten akkompagnerte en fantastisk trailer som også – endelig – inkluderte en utgivelsesdato. Fasiten er 16. april, 2020. Naturlig nok vil spillet lanseres til Xbox-konsoller, samt PlayStation-konsoller og PC. Per nå er det dog ukjent om noen av de nye konsollene vil være på markedet når spillet kommer ut.

Ifølge en pressemelding knyttet til E3-presentasjonen skal Reeves spille Johnny Silverhand, en legendarisk rockestjerne i «Cyberpunk»-universet, og utseendemessig er detaljrikdommen og likheten i den digitale dobbeltgjengeren nesten ikke til å tro. Det kan virke som om Silverhand vil fungere som en hjelper for spillets protagonist V. Det virker ikke som om Reeves' karakter vil være spillbar.

Keanu Reeves' karakter i «Cyberpunk 2077» (Bilde: Microsoft) (Image: © CD Projekt Red)

Dette vil være første gang Reeves har vært i et spill siden han ble foreviget – noe mindre detaljert – i spillene basert på «The Matrix»-filmene laget for PlayStation 2. Det er soleklart at Reeves er i sitt rette element her, med solbriller og hele pakka.

«Cyberpunk 2077» sies å være CD Projekt Reds hittil mest ambisiøse spill. Det er et rollespill som via førstepersonperspektiv foregår i en åpen verden, og som har fremtredende filmatiske elementer. Fokuset er på spillervalg som har store innvirkninger på historien mens den blir fortalt. Vi kommer til å prøve å grave frem flere detaljer når kommer oss utpå messegulvet i de kommende dagene.