Jony Ive slutter i Apple

Jony Ive, den berømte designeren bak mange av Apples mest ikoniske produkter, har forlatt selskapet for å starte sitt eget designfirma som han har kalt LoveForm. Den første kunden til det nye firmaet er imidlertid Apple.

Ive begynte i Apple i 1992 og han står bak designet til iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook og deler av selskapets mobiloperativsystem iOS.

Ives avgang signaliserer et generasjonsskifte i Apple – Ive definerte den moderne og minimalistiske stilen til selskapets produkter, en stil som stod godt til de høye prisene Apple krever sammenlignet med konkurrentene.

Med tanke på at de eneste nye produktene siden Steve Jobs’ bortgang har vært Apple Watch og HomePod – hvorav ingen av dem har fått den samme kulturelle betydningen som iPod og iPhone (eller gitt like høy profitt for Apple) – kan Ives avgang føre til en viss bekymring for Apple-fans.

Det er også usikkert hvor tett Ives nye selskap skal samarbeide med Apple i tiden fremover, men Ive uttaler i hvert fall at de skal være «veldig involvert, forhåpentligvis i mange år fremover», ifølge et intervju med Financial Times.

Ikke at Apple ser ut til å bekymre seg nevneverdig heller, for Apple-sjef Tim Cook bagatelliserer Ives avgang som en «evolusjon» for verdens rikeste selskap i en separat uttalelse til Financial Times.

– Vi fortsetter med det samme teamet som vi har hatt i lang tid, og vi får gleden av å fortsette å jobbe med Jony. Jeg kan ikke se for meg en bedre løsning, sier Cook.

Hvem skal erstatte Ive?

Ifølge Financial Times har ikke Apple en erstatter stående klar til rollen som Chief Design Officer, som Ive har hatt siden 2015. Alan Dye, som er leder for Apples brukergrensesnitt-team, og Evans Hankey, som er leder for industridesign, skal nå rapportere til COO Jeff Williams.

Ive tar blant andre med seg den kjente designeren Marc Newson til sitt nye firma, og de skal fortsette å jobbe med kroppsnær teknologi og helseprodukter ved siden av andre prosjekter.