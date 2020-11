Jabra Elite Active 75t kåret til årets julegave 2020 av Elektronikkbransjen

Årets julegave er kåret, og i 2020 gikk den gjeve bransjeprisen til Jabra Elite Active 75t, et velkjent produkt for mange treningsentusiaster og kjennere av god lyd. Ekstra hyggelig er det at årets julegave i år er laget av en skandinavisk produsent, nemlig danske Jabra.

Hvert år kårer bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen årets julegaver, der store deler av norsk detaljhandel samles som fagjury og enes om hvilke produkter lansert etter årets første dag som er de aller beste. I år gikk Jabra Elite Active 75t helt til topps, og det er ikke så rart. Ørepropper fra Jabra har tatt verden med storm og har virkelig utfordret store aktører som Sony og Apple de siste årene – og nettopp flaggskipmodellen Jabra Elite Active 75t har figurert både på mang en toppliste og har hentet mange gode skussmål i tester både her hjemme og i utlandet.

Hard konkurranse

Sony PlayStation 5 var blant finalistene. (Image credit: Future)

«Interessen for helt trådløse ørepropper har eksplodert de seneste par årene. Juryen legger vekt på at Jabra gjennom en gratis oppdatering via appen har lagt til aktiv støykansellering i øreproppene, også for kundene som allerede hadde kjøpt dem uten denne viktige funksjonen, og at produsenten er kjent for å ha produkter av god kvalitet til gunstige priser», sier ansvarlig redaktør Stian Sønsteng i fagbladet Elektronikkbransjen.

Jabra Elite Active 75t var i hard konkurranse med størrelser som PlayStation 5, LG CX (OLED-TV) og Apple iPhone mini, men endte til slutt altså opp med topplasseringen, etter nøye vurderinger av hovedjuryen.

Resten av kategorivinnerne, og altså produktene som konkurrerte om å bli årets julegave finner du nedenfor.