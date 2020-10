iPhone-brukere kommer snart til å kunne sikkerhetskopiere til Google – gratis

Googles One-abonnement er en raritet når det gjelder Google-produkter. Tjenesten ble lansert i 2018 og ble beskrevet som en prima og bruker-vennlig «oppgradering» til teknologigigantens Google Drive-lagringsplan, og gav brukere mer skylagring (helt opp til svimlende 30 TB), sammen med en del brukbare ekstrafunksjoner, som eksklusive rabatter, bedre kundestøtte og flerbrukerplaner til familiebruk.



I september 2019 la Google til ekstra frynsegoder i form av automatisk sikkerhetskopi av telefoner for betalende Android-kunder – og i forrige uke annonserte selskapet at denne funksjonaliteten kommer til å bli gratis, og samtidig også gjelde for iPhone- og iPad-brukere.

I et nytt blogg-innlegg avslører søkegiganten at en ny Google One-app er på vei som skal gjøre at brukere av begge plattformer skal kunne lage sikkerhetskopier av innholdet på telefonene sine gratis, selv om de ikke abonnerer på Google One. Alt man trenger å gjøre er å laste ned appen (gratis) og logge inn med en Google-konto.



Sikkerhetskopier inkluderer filer, SMS-er, fotografier, videoer, kontakter og e-poster, alt synlig på ett og samme sted.

Det er dog ett aber, nemlig at lagringsplassen man får gratis begrenser seg til 15 GB – standardmengden man får med Google Drive og en gratis Google-konto. Brukere som finner ut at dette blir for snaut blir nødt til å betale for et abonnement, som koster fra 17 kroner måneden.



Apple tilbyr også innebyggede sikkerhetskopier for iPhone- og iPad-produkter via selskapets iCloud-tjeneste, men denne tilbyr kun 5 GB plass gratis.

Frynsegoder

Sammen med den nye appen har Google også lagt til funksjonalitet (via en egen app) som gjør at man kan få oversikt over det man har av data, denne skal også rulles ut både for tradisjonelle OS-er og som mobilapp.



Ifølge Google skal den nye funksjonaliteten hjelpe brukere med å se hvor mye plass som er tilgjengelig, og gjøre at man skal kunne legge til eller fjerne filer uten å forlate appen. Oppgraderingsmuligheten til et betalt abonnement skal også være tilgjengelig i denne appen.



Det er en del fordeler ved å være en betalende kunde av One – et enkelt abonnement kan deles av opptil fem andre brukere via familiedeling, for eksempel, og det gjør også at man kan få langt bedre brukerstøtte fra det enorme internettselskapet.

Den nye Google One-appen er allerede tilgjengelig fra Play Store, og Google sier at iOS-versjonen «kommer snart.»