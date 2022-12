iPhone 15-serien får kanskje ikke den designendringen vi håpet på

Vi fikk nylig høre om noen spennende designmessige endringer som kan komme til iPhone 15-serien (Åpnes i ny fane), og den viktigste av dem er avrundede kanter (Åpnes i ny fane). Men nå virker det som om denne endringen ikke er spikret likevel.

Det betyr ikke nødvendigvis at den tidligere lekkasjen var feil, men ifølge LeaksApplePro – en kilde med godt rulleblad – som har vært i kontakt med Forbes (Åpnes i ny fane), er overgangen til avrundede kanter noe Apple overveier sterkt, men som de ennå ikke har besluttet.

Forbes bemerker at designet til en ny iPhone (Åpnes i ny fane)-modell pleier å være klart på denne tiden av året, slik at det er merkelig men en slik usikkerhet nå. Dette kan også ha å gjøre med den generelle usikkerheten i Apples forsyningslinjer, noe som igjen betyr at det er vanskeligere å gjennomføre en slik endring.

Med andre ord kan avrundede kanter være en endring Apple ønsker å gjennomføre, men som likevel kan være vanskelig å gjennomføre. Men det later til at det fortsatt er en god mulighet fr at denne forandringen vil skje.

LeaksApplePro hadde også noen kommentarer til den seneste påstanden om at enkelte eller samtlige modeller i iPhone 15-serien delvis vil bli utført i titan.

Kilden gjorde det klart at det bare var aktuelt med sider av titan, noe som egentlig er å forvente, ettersom trådløs lading ikke vil kunne fungere gjennom en bakside av metall. Baksiden vil dermed trolig fortsatt være i glass. Men vi vil naturligvis ta alle slike påstander med en klype salt, ettersom iPhone 15-serien trolig ikke blir å se før rundt september 2023.

Virker troverdig, men ikke regn med titan på alle modeller

Lekkasjene ovenfor virker troverdige, men når det gjelder bruken av titan, vil den kanskje begrense seg til iPhone 15 Pro og iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane), ettersom dette materialet er mye dyrere en aluminium, som er benyttet på iPhone 14 (Åpnes i ny fane) eller det rustfrie stålet på iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane).

Det er spesielt én kilde som har sagt at bare toppmodellene vil få titan, mens andre kilder har vært mindre spesifikke. Dermed fremstår opplysningene fremdeles som litt uklare.

Når det gjelder de avrundede kantene, ser det ut til at konsensus for øyeblikket er at alle iPhone 15-modellene vil få avrundede kanter. Det er troverdig, hvis denne designforandringen i det hele tatt blir gjennomført.

Det hadde vært et flott trekk av Apple å friske opp designet litt. Det gjelder særlig for basismodellene, som ikke fikk noen egentlige forandringer i 2022. Til forskjell fra en endring i materialbruken, er ikke dette en forandring som egentlig vil koste så mye. Men den vil kunne bidra til at mobilen står tydeligere frem i selskap med de beste mobilene (Åpnes i ny fane) på markedet.