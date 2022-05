iPhone 14-lanseringsdatoen har lekket på nett

Gitt foregående års Apple-historikk bør iPhone 14 lanseres på en tirsdag i september – en lekkasje har nå gitt oss et råtips på hvilken tirsdag det er verdt å merke av i kalenderen.



Ifølge den Apple-fokuserte nettsiden iDropNews, basert på informasjon fra sine egne kilder, skal Apples september-evenement i 2022 finne sted den 13. september, med andre ord midt i høstmåneden. Ikke spesielt overraskende, med andre ord.



Det er verdt å ta datoen med en klype salt foreløpig, siden det er såpass lenge til Apple-evenementet. Det er mulig at dette kun er en foreløpig satt av Apple internt. Selskapet har alle muligheter til å utsette eller fremskynde datoen om de trenger det – og de ovennevnte kildene kan selvfølgelig ta feil.

iDropNews skriver at Apple kommer til å invitere til et arrangement den 13., men det er ikke helt tydelig om det nødvendigvis er snakk om iPhone 14-lanseringen – men siden Apple pleier å lansere nye iPhone-serier på tirsdager i september, så er timingen klokkeren.



Nettsidens kilder ymter også om at en rekke andre produkter skal lanseres sammen med iPhone 14, men det nevnes ingen modeller vi ikke har hørt om tidligere. Etter sigende skal det være snakk om fire iPhone 14-varianter (grunnmodellen sies å få følge av Max, Pro og Pro Max), Apple Watch 8 samt en «Extreme Edition» til mer hardfør utendørs bruk, den rimeligere Apple Watch SE 2-varianten, AirPods Pro 2 og nye iPad (2022.)

Siden såpass mange produkter skal ut er det også mulig at selskapet vil arrangere to evenementer, slik som de gjorde i 2020 – den gang var det snakk om nye iPad- og Apple Watch-modeller, som ble lansert noe tidligere enn iPhone 12-serien. Hvis Apple velger å gå denne veien, så kan det være at 13. september-lanseringen kun vil inneholde resten av Apple-sortimentet (ikke iPhone-serien), på samme måte som i 2020, og at iPhone 14-serien kommer noen uker etter.



Siden Apple generelt sett annonserer lanseringsevenementene én uke før de går av stabelen, er sannsynligheten stor for at vi må vente til 6. september på en endelig bekreftelse på hvorvidt en lansering finner sted den 13. – men vi ser heller ikke bort i fra at andre lekkasjer kan komme dem i forkjøpet.