iPad Pro (2022)-lekkasje vitner om stor oppgradering i 11-tommersvarianten

Selv om iPad Pro i 2021 hadde et stort hopp i skjermkvalitet mellom 11 tommer- og 12.9-tommervariantene ser det ut til at iPad Pro (2022) vil gå i en annen retning, om de seneste lekkasjene stemmer.



Denne informasjonen stammer fra velkjente @dylandkt på Twitter, en lekkasjemaker som har vært treffsikker tidligere. Blink blir det imidlertid ikke hver gang, så det er verdt å ta det følgende med en klype salt.



Lekkasjen gjentar en del spådommer vi har hørt om tidligere, inkludert bruken av den hittil uoffisielle M2-brikken samt kompatibilitet med MagSafe-tilbehør til trådløs lading og andre funksjoner. Dog, ikke alt er gammelt nytt.



Ifølge lekkasjen skal nye iPad Pro ha en Mini LED-basert skjerm. Det hadde for øvrig også 12,9-tommervarianten i 2021, men ikke modellen på 11-tommer, som holdt seg til helt ordinært LED-baklys. Hvis denne informasjonen stemmer vil også 11-tommermodellen få den forbedrede skjermteknologien i 2022.



Det er en ganske røslig oppgradering, og vil gi de fleste god grunn til å vurdere å gå for den mindre, og rimeligere, 11-tommersmodellen, kontra giganten på 12,9 tommer. I 2021 var det for mange vanskelig å anbefale lillebror i familien, grunnet forskjellen i skjermkvalitet.



Mini LED gir bedre bildekvalitet siden det tillater bedre sortnivå og kontrast kontra ordinært baklys. Dette siden enhetene som tar teknologien i bruk har flere separate LED-lys og mer finkornet kontroll over hvilke av elementene som skal generere lys. Dette passer særdeles godt for alle som produserer visuelt innhold, og bruker nettbrettet til arbeid, men gjør også TV-serie- og filmopplevelser bedre.

Kommentar: Er det alt?

En forandring i skjermteknologi er nyttig i seg selv, særlig siden det nå later til å bli mindre forskjell mellom de to modellene, men det er ikke nok til å transformere 11-tommeren til noe must. Det virker ikke som om nye iPad Pro har spesielt mange andre nyvinninger heller.



Andre lekkede spesifikasjoner virker temmelig minimale. MagSafe, M2-brikke og et selfiekamera som har flyttet litt på seg høres greit ut, for all del, men det er ikke de helt enorme forandringene, og vil ikke gjøre iPad Pro (2022) til et nettbrett vesensforskjellig fra forgjengeren.



Faktisk er det en del i TechRadar-redaksjonen som mener at vi ikke trenger noen ny iPad Pro i 2022 i det hele tatt (skrevet av våre britiske kolleger), og håper heller at Apple hopper bukk over årets modell og heller fokuserer på å lage et nettbrett med større oppgraderinger til neste år.



iPad Pro har blitt oppdatert hvert år siden første gang det ble lansert (rent bortsett fra 2019, så det er lite som tyder på at Apple kommer til å la 2022 fare forbi uten en ny variant – særlig siden vi allerede får servert en rekke lekkasjer.