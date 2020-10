Intels neste CPU for stasjonære kan muligens beholde enkeltkjerne-tronen likevel

Intel Comet Lake S-prosessorer har bare vært på markedet i et par måneder, men allerede nå flommer det inn med rykter og lekkasjer omhandlende neste generasjon, Rocket Lake.



De ferskeste av disse kommer fra en kjent kilde i maskinvarelekkasjemiljøet, @_rogame, som gjentar ryktet om en klokkefrekvens på 5 GHz, hvilket vi har skrevet om tidligere, men kommer nå med interessant informasjon om IPC (instruksjoner per klokke). Ifølge @_rogame kommer vi til å se en økning i IPC på 10 % kontra Skylake, noe som sammen med den høye klokkefrekvensen kan være nok til holde tritt med AMD.

Some Intel RocketLake info > Cypress cove core (confirming @mooreslawisdead info)> IPC over SKL is around 10% +-> 5GHz+ final clocks> TDP is highJuly 25, 2020

Men, selv om vi har hørt rykter om at den ellevte generasjonen Intel-prosessorer (Rocket Lake) skal komme om ikke så lenge er det viktig å merke seg at AMDs Zen 3-baserte CPU-er også skal komme før året er omme, noe som har blitt gjentatt til det kjedsommelige av AMD. Krympingen av nodeprosessen fra 12 nm på Zen+ til 7 nm på Zen 2 gav en IPC-økning på omlag 15 % i 2019. Det ville vært merkelig å tro at AMD har sittet med hendene i fanget når det gjelder IPC-forbedringer i Zen 3 – særlig siden selv de nye 3000XT-brikkene henger etter når det gjelder ytelse på én kjerne.

Hvis Intel har lyst til å beholde sitt ry som produsenten som tilbyr den «beste gamingprosessoren», hvilket er et halmstrå Intel har klamret seg til i lengre tider nå (og noe som nevnes hver gang selskapet lanserer en ny prosessor for stasjonære), så er denne potensielle økningen i IPC en nødvendighet. Vi har våre tvil om at AMD Ryzen 4000-serien klarer å klokke seg helt opp til 5 GHz, men om AMD har høyere IPC, så kan Ryzen klare seg med lavere klokkefrekvenser, noe som kan ende i en marerittsituasjon for Intel.



Tiden vil vise hva fasiten blir. Ifølge tvitringen fra @_rogame vil neste generasjon prosessorer for stasjonære fra Intel basere seg på Cypress Cove-arkitekturen, som fortsatt skal være på 14 nm-nodeprosessen. Dette er nesten nødt til å være tilfellet, om IPC-forbedringene skal være reelle. Uansett hva som skjer, hvis Intel er i ferd med å følge opp Comet Lake S med Rocket Lake såpass snart som det antydes vil CPU-slagmarken snart få en markant større mengde tumulter.