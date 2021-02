Intel Core i9-11900K-lekkasje tyder på en rekordrask CPU og trøbbel for AMD

Intels Core i9-11900K-prosessor, det neste flaggskipet i det kommende Rocket Lake-sortimentet, har igjen dukket opp i en ytelsestest på nett som viser at CPU-en uten problemer slår AMDs Ryzen-prosessorer i enkeltkjerne-tester – og at den klarer seg helt fint når den tar i bruk flere kjerner også.



I Geekbench-resultatene vi fikk se hos VideoCardz står Intels kommende flaggskip med åtte kjerner oppført med det vi regner med er spesifikasjonene det lanseres med – en maksimal boost på 5,3 GHz (med såkalt Thermal Velocity Boost) og en grunnklokkefrekvens på 3,5 GHz (det sistnevnte er med andre ord 200 MHz tregere enn det man finner i 10900K.)

Når prosessoren ble testet et par ganger i Geekbench klarte 11900K på det meste å få ekstreme 1905 poeng i enkeltkjernetesten og 11 048 i flerkjernetesten (det hele ble forresten kjørt på et Gigabyte Z490 Aorus Master-hovedkort med 32 GB RAM kjørende på 3600 MHz.)



Resultatet av enkeltkjernetesten er det raskeste som noensinne har blitt oppnådd i Geekbench, og 13 % raskere enn flaggskipet Ryzen 9 5950X. Selvfølgelig klarer AMD seg langt bedre i flerkjernetesten, og ender opp med en skår på 16 726, hvilket er omlag 51 % raskere enn konkurrenten. Det er altså med 16 kjerner, dobbelt så mange som Rocket Lake-flaggskipet.

Hvis man heller sammenligner med AMDs modell som har samme antall kjerner, så er altså 11900K nesten 15 % raskere enn 5800X per enkeltkjerne, og når det gjelder flerkjerneresultatene, så er det snakk om nærmere 6 %.



11900K klarer også såvidt å kare seg over dagens Comet Lake-flaggskip, nemlig 10900K, i flerkjernetestene, men det er snakk om under 30 poeng, en forskjell som er forsvinnende liten.

Det er verdt å ha i mente at 10900K har to flere kjerner enn nykommeren (det er snakk om en CPU med ti kjerner), og de to prosessorene kjører på samme klokkefrekvens, så teoretisk sett er dette et imponerende resultat, og betyr at de såkalte Cypress Cove-kjernene som sitter i Rocket Lake-brikkene har fått et arkitektonisk oppsving i ytelse.



Nå er det et aldri så lite forbehold her, nemlig at det er uklart hvorvidt 11900K-prosessoren som blir brukt i denne testen er overklokket.



Samtidig ser vi at 11900K knuser 10900K i enkeltkjernetesten med nærmere 36 % bedre skår.

Overklokket?

Det er verdt å dvele litt ved den potensielle overklokkingen. Dette kan fort vise seg å være en CPU som har blitt satt til å ha en unaturlig høy klokkefrekvens over alle kjernene (5,3 GHz), så man bør være litt forsiktig med å trekke altfor store konklusjoner ut av Geekbench-resultatene – noe som uansett er lur innstilling å ha når det gjelder skårer man får via lekkasjer. Selv om dette er reelle resultater, så er det likevel begrenset hva man kan få ut av enkelttester av en brikke som ikke er lansert.



Andre interessante aspekter vi ikke vet noe om er hvor mye strøm denne Rocket Lake-prosessoren bruker (og hvor mye varme den produserer, særlig ved den ovennevnte klokkefrekvensen), samt hvor mye den kommer til å koste (dog, når det gjelder det sistnevnte har vi i den senere tid faktisk hørt rykter i positiv retning.)

Uansett hvordan man vrir og vender på det ser det ut til at Intel har truffet blink med Rocket Lake, og at de nye silisiumbrikkene representerer et stort hopp i ytelse. Det kan tyde på at Rocket Lake kan være rask nok til at Intel kan holde seg konkurransedyktig i forbrukermarkedet – i alle fall foreløpig. Rocket Lake-prosessorene forventes lansert i mars.



Hva som skjer med Alder Lake-prosessorene, som skal komme senere i 2021 – og som skal bygges på et helt annet vis, med et såkalt big.LITTLE-design (på samme måte som ARM-CPU-er) – er et annet spørsmål.