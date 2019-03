Ingen nye Beats-lanseringer sammen med iPhone senere i dag

Vi har dårlige nyheter å melde for Beats-fans: Man kommer antageligvis ikke til å få oppleve nye hodetelefoner fra merket til Dr. Dre i 2018 – heller ikke under dagens iPhone-evenement.

Denne noe skuffende nyheter kommer fra en anonym kilde som har vært i kontakt med The Verge, og fortalte nettstedet at Apple har satt hodetelefon-merket på vent, og har gått bort i fra den sedvanlige utgivelsessyklusen samtidig som de utvikler egne lydprodukter internt.

Apple har ikke bekreftet nøyaktig hva disse produktene er, men det er ikke usannsynlig at det er snakk om AirPods 2, komplett med en AirPower-kompatibel boks for lagring; men også potensielt helt nye heldekkende hodetelefoner, som kan komme til å konkurrere med Beats Studio Wireless-serien.

Disse potensielle produktene kom tidligere i år frem i lyset via nyhetssaker, blant annet vedrørende Barclays' analytikeres besøk til Apples produksjonspartnere.

Selv om produktenes eksistens later til å være relativt veletablert er tidspunktet for offisiell avsløring per nå ukjent. Apple har dog et aldri så lite evenement om noen få timer, så det er ikke sikkert vi trenger å vente lenge.

Beats Bye Dre

Hvis Apple ikke gir ut nye Beats-hodetelefoner vil det være en god mengde fans som vil føle på savnet. I tillegg vil det fortsette den problematiske trenden der Apple fokuserer mer på egne hodetelefoner snarere enn å videreutvikle Beats-merkevaren.

For å sette det hele i perspektiv: Sist gang det ble lansert en hodetelefon-serie under Beats-paraplyen var Beats X, i februar 2017. Samtidig som disse fikk vi også ørepluggvariantene Beats Studio 3 og Powerbeats 3.

Inneværende år har med andre ord vært rolig for den populære hodetelefonprodusenten, og om kilden The Verge baserer seg på har rett, så kan denne trenden fortsette.