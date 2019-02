Ifølge nytt rykte skal Android P lanseres 20. august

Oppdatert: Android P har nå fått sitt offisielle navn, og valget falt på Android Pie.

Vi har ventet en stund på mer informasjon om når vi kan forvente en offisiell lansering av Android P som for tiden er beta, men ifølge den notoriske rykteformidleren Evan Blass trenger vi ikke vente så mye lenger.

I en Twitter-oppdatering som på ingen måte kan kalles subtil, la Blass ut et bilde av en kalender med en grønn P ved datoen 20. august.

Med tanke på at Blass har kommet med enormt mange avsløringer som har vist seg å stemme tidligere, så må vi bare regne med at han har fått tilgang til informasjon om lanseringsdatoen for Googles lenge etterlengtede oppdatering av Android.

Blant de mange nye funksjonene i Android P finner vi innebygget støtte for skjermhakk og en mørk modus som skal spare batteri, og den ferdige versjonen skal også få tilbake knappen som lukker alle åpne apper etter at den på mystisk vis hadde forsvunnet fra beta-versjonen. I tillegg påstås det at Android P blir den sikreste versjonen av Android hittil.

Vi kan også regne med at Google snart vil avsløre hva P-en i Android P skal stå for. Vårt heteste tips er for øyeblikket Android Pistachio, etter at en ansatt i Huawei forsnakket seg i en live chat med en kunde for litt siden.

Hvis informasjonen fra Blass viser seg å stemme, får vi svarene på alt dette og mer 20. august.