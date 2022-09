Hvordan rengjøre laptopen din

Rengjøre laptop

Å rengjøre laptopen din – Dette trenger du:

En laptop

Ren ubrukt klut, helst microfiber

Q-tips (også ubrukt)

Rengjøringssprit til PC

Luftspray

Slik rengjør du laptopen din

Det første (og viktigste) du må gjøre er å koble fra all strøm til laptopen din. Det kan også være kjekt å lagre alt arbeid på laptopen. Etter det er du klar til å rengjøre laptopens tre viktigste ytre digitale organer – tastatur, skjerm og vifte.

Slik rengjør du heller ikke laptopen din (Image credit: Haakon Stevens)

Rengjøre tastatur

Tastaturet, de trofaste knappene som daglig tar imot dine tastetrykk. Et godt tastatur skriver det du vil og vil alltid være der for deg. Dessverre er tastaturet ditt også en magnet for støv, hår, skit, hudceller (æsj), smuler og annet snacks. Så, hvordan rengjøre tastaturet på din bærbare-PC?

Jo- først kan du løfte laptopen på hodet og riste. Her kan det være smart å legge litt tørkerull under, så man fanger opp eventuell moro som drysser ut.

Etter dette tar man luftspray boksen (opens in new tab) sin og blåser ut rester fra tastaturet. Bruk gjerne det tynne munnstykke så du kommer skikkelig godt til.

Så tar man kluten sin, fukter den og drar over tastaturet. Her er det megaviktig å ikke bruke mye vann. Fuktig - ikke våt! Less is more.

Om man vil ta knekken på noen basselusker kan man til slutt fukte klut og Q-tip med litt rengjøringssprit og dra over, innunder og hjem. Husk å finn et middel som passer til bruk på PC. Det finnes også våtservietter (opens in new tab) som kan være kjekke å bruke.

Nå er tastaturet rent og fint. Så deilig!

Hot tips: Ikke vask laptopen sånn her. Dropp dusjen. (Image credit: Haakon Stevens)

Rengjøre PC-sjerm

Nå har vi vasket laptop og vi har børi ved Laptopvaskevisa

En vis mann sa en gang at "skjermen speiler harddisken sin sjel". Vi får nok se på det, men ren skal den bli.

Det er overraskende mye som kan feste seg av smuss på en skjerm. Om det er en touchskjerm blir det enda verre. Støv, fett og diverse sprut er skjermens verste fiende. (om den har noen fiender da?) Skru av laptop, koble ut strøm, så er du klar.

Det er viktig å unngå å bruke rengjøringsprodukter på skjermen. Dette er på grunn av diverse kjemikaler som kan skade PC-skjermen. Papir er også et stort NEI! fordi det kan bli for hardt og lage skraper i glasset. Tørk med lette sirkelbevegelser, swipe on, swipe off, og ikke bruk for mye kraft. Bruk lunkent vann om det er noen harde flekker. Det finnes også egne produkter spesielt til PC-skjerm.

Lille skjerm på bordet der, hvem er renest i verden her?

(Image credit: Haakon Stevens)

Rengjøring PC-vifte

Viften er selve lungene til laptopen din. De fleste laptoper er ikke-røykere, så dette er luftveier som kan vare lenge. Likevel er støv noe som samler seg i viften. Ikke bare gjør dette viften din skitten, men den presterer dårligere.

En vifte som presterer dårlig, gjør laptopen din overopphetet og treg. Viften på laptopen er inni maskinen, så den er litt vrien å komme til. Du kan likevel rengjøre viften med noe så enkelt som luft.

Ta fram luftsprayen din, gjerne med de tynne munnstykket og blås i vei. Husk at når du blåser, så vil viften bevege på seg. Da kan det være greit å blåse i korte intervaller.

For å komme bedre til kan man ta ut batteriet.

Laptopen er ferdig rengjort og hengt til tørk. (ikke gjør dette heller!) (Image credit: Haakon Stevens )

Om tekst ikke er helt din greie, finnes det flere filmer som viser hvordan man kan rengjøre sin bærbare venn.