Huaweis vekst på stedet hvil på tross av smarttelefonsuksess

De løpet av de siste 12 månedene har riktignok Huawei sementert posisjonen som verdens tredje største smarttelefonprodusent, og har endelig fått dreisen på det britiske markedet, men likevel var det ikke nok til å gi det kinesiske selskapet noen særlig vekst.



I første halvdel av 2018 var inntekten 15 prosent høyere, og dermed på 325,7 milliarder Yuan (387,7 milliarder kroner), samme vekst som i fjor.



Likevel er ikke selskapet skuffet, og har uttalt at de forventer å avslutte året i en «sterk posisjon, finansielt».

Huaweis tall

Huawei har ikke gitt ut noen detaljerte tall, men har hatt betydelig suksess i smarttelefonmarkedet takket være det kritikerroste flaggskipet Huawei P20. Ifølge Gartner solgte Huawei 40 millioner telefoner i årets første kvartal, hvilket gir selskapet en global markedsandel på 10,5 prosent.



Samtidig er Huawei en av verdens største produsenter av nettverksutstyr til telekom-bransjen, og vil antageligvis få en betydelig dytt av at mobiloperatører nå ruller ut 5G. Tidligere denne uken ble rivalene Nokia og T-Mobile enige om en flerårskontrakt på $3,5 milliarder (28,4 milliarder kroner) for 5G-utstyr, bare for å illustrere pengeverdiene involvert.



Likevel har selskapet hatt problemer med noen områder, særskilt USA, på grunn av antagelser om potensielle problemer med nasjonal sikkerhet. Huawei har hele tiden nektet for at noen av disse anklagene stemmer, og deres produkter er i bruk i flere av USAs nære alliertes telekom-organisasjoner, som Storbritannias BT.



Tidligere denne måneden offentliggjorde britiske myndigheter en rapport som bare kunne gi «begrensede» forsikringer om at Huawei-utstyr av trygt å bruke, på grunn av en mangel på fremgang i arbeidet med tidligere problemer, som å gjøre distribusjonskjeden til selskapet sikkerhetsmessig trygt. Huawei har på sin side sagt at de innstilt på å se til at disse problemene blir løst.