Huawei P30 og P30 Pro lansert med helt nytt kamera

Huawei P30 og P30 Pro har endelig blitt annonsert, etter måneder med spekulasjon og en ikke ubetydelig mengde lekkasjer.

De nye telefonene har egenskaper som er helt i front, som for eksempel et firekamerasystem på den kraftigere P30 Pro, der en av sensorene er på 40 MP.

Den kraftige Kirin 980-prosessoren befinner seg under panseret, og begge telefonene bruker OLED-teknologi for å gi deg lyssterke bilder.

P30 Pro kommer på markedet med en skjerm på 6,47 tommer, «kun» i Full HD, mens P30 gir en muligheten til å bruke en 6,1-tommersskjerm, med samme OLED-teknologi og oppløsning.

Det er dog med kameraene Huawei håper at de skal skille seg ut, og hvor Huawei P30 Pro er modellen som gir oss mest avansert teknologi.

Sammen med et såkalt Time of Flight-kamera (et kamerasystem laget for å måle avstander) får man en «standard» 40 MP-sensor, en 20 MP-sensor bak et vidvinkelobjektiv og et 8 MP «periskop» som kan gi en opptil femdobbel forstørring.

P30 har bare tre kameraer, og kvitter seg altså med ToF-varianten, men gir en likevel en lignende opplevelse når man fotograferer.

Huawei P30 Pro har et batteri med en kapasitet på 4250 mAh, mens den mindre P30-modellen holder 3670 mAh i sitt.

Med førstnevnte følger det også med en lader som yter 40 W, hvilket betyr at du kan peise denne telefonen opp fra 0 til 70 % på bare en halvtime. Den støtter også trådløs lading på 15 W, og kan også dele på godene (altså strømmen), akkurat som Huawei Mate 20 Pro og Samsung Galaxy S10 Plus.

Vi venter fortsatt på de offisielle prisene på Huawei P30 og P30 Pro, samt informasjon om lanseringsdato, men vi kommer til å oppdatere våre saker med nettopp den informasjonen så raskt vi bare kan.

FreeLace-livsstil

Annonsert samtidig med Huawei P30-telefonene ble Huawei Freelace, trådløse in-ears som kan koples til P30 eller P30 Pro via USB-C for enkel konfigurasjon og lading.

En av de mer unike salgsargumentene er en egenskap som gjør at vindstøy reduseres. Denne fungerer via en algoritme som tar opp og filtrerer ut støyen vinden lager når man er ute.

Materialene som er brukt er såkalt memory metal til kablene, og silikon til det aller meste ellers, så det hele virker ganske «sporty». Hodesettet skal komme i fire farger – svart, «amber sunrise», «emerald green» og sølv.

Freelace inneholder magneter i selve øredelene, slik at når de ikke er i bruk kan man med enkelhet fjerne de eller sette de tilbake, slik at man med enkelhet kan svare på en telefon eller avslutte en samtale, eventuelt spille av eller sette musikk på pause. I tillegg finnes det en stripe man kan bruke til å hoppe over sanger, aktivere stemmeassistenten og ignorere innkommende samtaler.