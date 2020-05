HP oppdaterer gamingsortimentet med to nye gaming-PC-er og en skjerm

HP lanserte i dag nye produkter i gaming-serien OMEN. De nye innslagene i sortimentet er to nye stasjonære PC-er samt en ny gamingskjerm, henholdvis OMEN 25L, OMEN 30L og OMEN 27i.

OMEN 25L og OMEN 30L vil på sikt erstatte de nåværende OMEN Obelisk og OMEN 880-maskinene, og tar sikte på å være et bedre utgangspunkt for oppgraderinger. Innmaten i HPs gamingmaskiner blir kontinuerlig oppdatert, derfor er det ingen stor overgang i maskinvare mellom de gamle og de nye, men man får med 25L og 30L-modellene kabinetter med bedre kjøleløsninger (navnene refererer til størrelsene målt i liter) og større rom for forbedringer på sikt, enten man gjør det selv, eller man velger å gå for senere modeller.

Dagens lansering representerer et nytt strøk maling på OMEN-merkevaren. Designet har blitt mer subtilt og strømlinjeformet, og logoen er noe mindre prangede. Det hele føles litt mer spiselig ut, og i og med at HP også tilbyr programvare som gir en full kontroll på eventuelle RGB-lys kan man også få litt bedre kontroll på hvor skrikende man vil at gaming-PC-en skal fremstå.

HP OMEN 30L har et særdeles luftig kabinett som åpner opp for god kjøling og overklokking. (Image credit: HP)

I 25L-grunnmodellene kan man velge mellom maskiner med Intel Core i5-10400, Nvidia GeForce GTX 1650 (4 GB); og AMD Ryzen 5 3500 og AMD Radeon RX 5500 (4 GB), der de felles har 8 GB HyperX FURY DDR4-3200, Western Digital 256 GB M.2 SSD-er og Cooler Master 500 W Bronze PSU-er — men det skal være uproblematisk å skifte ut enkeltkomponenter, om man for eksempel foretrekker å blande komponenter fra AMD, Intel og Nvidia.

30L-grunnmodellen kommer med litt grovere skyts, der prosessoren og skjermkortet er henholdsvis AMD Ryzen 5 3600 og AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB), mens resten av komponentene er de samme som i 25L-grunnmodellene.

En god IPS-allrounder

HP OMEN 27i er en fornuftig skjerm som er god nok til å takle mer enn bare gaming. (Image credit: HP)

HP lanserte også en ny gamingskjerm i dag. Navnet er OMEN 27i, og modellen følger resten av lanseringen i at spesifikasjonene er fornuftige, om enn ikke spesielt iøynefallende. Skjermen kan skilte med et IPS-panel med en oppløsning på 2560 x 1440, en oppdateringsfrekvens på 165 Hz og som klarer 98 prosent av P3-fargerommet. Skjermen støtter både FreeSync og G-SYNC og har en responstid på 1 ms grå-til-grå.

Vi har per nå ikke noen dato for når OMEN 25L, OMEN 30L og OMEN 27i kommer på det norske markedet, ei heller til hvilken pris, men de amerikanske prisene er henholdsvis $899 (drøye 9300 kroner), $1199 (omlag 12 500 kroner) og $499 (omlag 5300 kroner).