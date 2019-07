Honor Band 5 skal kunne overvåke oksygennivået i blodet ditt

Fjorårets Honor Band 4 er blant våre favoritter når det kommer til rimelige aktivitetsarmbånd, men det kan se ut som selskapet planlegger å gjøre oppfølgeren om til skikkelig kraftpakke med premium-funksjoner.

Honor-sjefen George Zhao har nemlig hintet om produktet på den kinesiske mikrobloggingstjenesten Weibo, og der får vi et glimt av enheten sammen med informasjon om flere kommende funksjoner.

Ifølge Zhao skal Honor Band 5 utstyres med finesser som vanligvis er forbeholdt toppmodeller, som måling av oksygennivået i blodet og mulighet for å holde øye med hvor utslitt du er.

Det skal også kunne varsle deg om du har såkalt hypoksemi, en tilstand der kroppen ikke får nok oksygen, noe som skal kunne ha negativ innvirkning på hjerne og lunger.

Bilde: Weibo (Image credit: Weibo)

Disse nye funksjonene ser ut til å være de mest spennende sidene ved kommende Honor Band 5, i og med at bildet som følger med Weibo-posten viser en enhet som er svært lik Honor Band 4.

Samtidig skal det sies at designet til fjorårets modell var en av dens beste sider, så det gir mening at selskapet viderefører både det og den flotte fargeskjermen.

Vi forventer også at den kommende modellen fortsatt er vanntett, at den støtter vedvarende pulsmåling og at du kan bruke den til kontaktløs betaling.

Honor Band 4 ble annonsert i september 2018, så det virker sannsynlig at den nye modellen vil dukke opp i løpet av de neste månedene. Samtidig er det verdt å huske på at Honors produkter ofte slippes i Kina først, så det kan være vi må vente litt på en internasjonal lansering.

Kilde: GizmoChina