«Halo Infinite» dropper en del funksjonalitet for å rekke lansering i 2021

«Halo Infinite» kommer til å mangle et par ting når det lanseres senere i år, ifølge en ny video fra Bungie – og bare så det er sagt, spillet har ennå ikke fått en lanseringsdato.



Spillet, som altså skal være å finne i butikkene i 2021, vil lanseres uten samarbeidsmodus (co-op) i historiedelen og uten kartredigeringsverktøyet Forge. Begge deler skal dog være på vei via gratisoppdateringer. Samarbeidsmodusen vil implementeres innen tre måneder etter lansering i en «sesong 2»-oppdatering; mens Forge kommer seks måneder etter lansering i «sesong 3», ifølge WindowsCentral.



Kreativ leder for prosjektet, Joseph Staten, forklarer at funksjonene ikke vil bli ferdige i tide til lansering av «Halo Infinite»: «Vpr topprioritet er å forsikre oss om at alt vi lanserer, når vi lanserer det, holder det riktige kvalitetsmålet. På tvers av alle plattformer, Xbox-enheter, PC og alle de forskjellige konfigurasjonene disse kan ha.»



Her er den ovennevnte videoen – hopp til 16:20 for å høre kommentarene til Staten:

Vi har ennå ikke fått noen offisiell lanseringsdato, og Bungie gjentar fortsatt at spillet slippes «holiday 2021» (feriesesongen i USA starter rundt høsttakkefesten i slutten av november.) Utviklerne har vurdert å utsette hele spillet, men teamet mener at spillet er og fortsatt skal være et «levende spill», for å bruke Statens ord. Tanken er at de skal fortsette å utvikle spillet aktivt og legge til mer innhold og flere funksjoner i tiden fremover, noe som gjenspeiles i avgjørelsen om å sette samarbeidsmodusen og Forge-verktøyet på vent.

Tre-fire måneder igjen å vente på «Halo Infinite»

Den opprinnelige planen var at «Halo Infinite» skulle være klart til lanseringen av Xbox Series X i november 2020, men spillet ble utsatt til 2021, noe utviklerne sier ble gjort slik at spillerne skulle få «spillet de fortjener». Selv om lanseringsvinduet ble anslått til å ligge rundt 2021-feriesesongen i USA , så har det vært stille fra Bungie og Microsoft når det gjelder en eksakt dato – men internt sies det at Microsoft opererer med et vindu på «et par uker».



I tiden etter utsettelsen fikk vi likevel servert en begrenset «Halo Infinite»-betaperiode i juli, der heldige gamere fikk lov til å teste det nye spillet (selv om versjonen allerede på det tidspunktet var et par måneder gammel), og siden den gang har vi hørt en del rykter om innholdet, blant annet fikk vi en lekkasje av et flerspillerkart, og rykter om en battle royale-modus.



Videooppdateringen vi fikk servert forrige uke inkluderte ingen ny video av selve spillet – kun utviklere som satt i en sofa og snakket – men vi fikk likevel lovnader om at det skal komme videoer av spillet i aksjon før lansering, så nå er det bare å smøre seg med tålmodighet og håpe at det inneværende lanseringsvinduet ikke er for optimistisk.