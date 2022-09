GoPro Hero 11 Black og DJI Osmo Action 3 lansert

For alle som er på jakt etter et nytt actionkamera var gårsdagen en gledens dag – både GoPro og DJI annonserte nye flaggskip-modeller den 14. september. Basert på våre førsteinntrykk er det rimelig å anta at det er disse to kameraene – DJI Osmo Action 3 og GoPro Hero 11 Black – som kommer til å knive om å være verdens beste actionkamera.



GoPro slo ekstra hard på stortromma, og annonserte to nye modeller. Hero 11 Black og Hero 11 Black Mini. Sistnevnte kommer ikke i butikk før den 25. oktober, og er i praksis en Hero 11 Black uten innebygget skjerm – hvilket betyr et mindre kamera og en snillere pris.

Slik ser HyperView ut, om du bruker et GoPro Hero 11 (Image credit: Future)

GoPros nye flaggskip har et knippe interessante nyvinninger. Dette inkluderer for eksempel en ny sensor, på 1/1,9 tommer (et sideforhold på 8:7), som bør passe perfekt til å lage både vertikale videoer (til eksempelvis TikTok) og horisontale (YouTube) av én og samme innstilling. For første gang får vi også videofiler med en fargeoppløsning på 10 bit i et GoPro-kamera, en gledens dag for alle fargekorrigerere, og batteriet er av typen GoPro Enduro (lansert i fjor.)



DJI, på sin side, har lansert DJI Osmo Action 3, en slags oppfølger til det opprinnelige DJI Osmo Action-kameraet fra 2019. Dette har samme monteringssystem (som tar i bruk både magneter og klyper) som gjorde DJI Action 2 så besnærende, og kan smykke seg med to berøringsskjermer (foran og bak), der den på fronten kjapt og enkelt gir deg muligheten til å forandre på en rekke innstillinger.

Andre funksjoner, som RockSteady og HorizonSteady (stabiliseringsteknologier), støtte for 4K i 120 FPS og 155 graders synsvinkel, gjør at vi gleder oss stort til å få begge kameraene i hende, og se hvordan DJI klarer seg mot GoPros nye Hero-serie. Testene av både DJI Osmo Action 3 og GoPro Hero 11 Black er rett rundt hjørnet, så følg med de nærmeste dagene.