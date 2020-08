Google Home lytter etter mer enn bare «OK, Google» etter hemmelig oppdatering

Google Home kan ha hørt mer enn bare såkalte oppvåkningsord som «OK, Google» etter at en ny programvareoppdatering ble sendt ut tidligere enn planlagt.



Reddit-bruker Brazedowl var i ferd med å steke pølser da røykvarsleren hans begynte å ule. Noen øyeblikk etter dette sendte Google et varsel til telefonen hans, som viste at smarthøyttaleren hans hadde tatt opp lyden av en røykvarsler som pep. «Google gjorde akkurat den dumme røykvarsleren min smart», skrev han på Reddit. «Ganske kult.»



Andre Reddit-brukere har også fått varsler etter at de har ødelagt glass, men også fått falske varsler om at alarmer har gått av etter at enhetene har hørt bobleplast som sprekker og andre høyfrekvente lyder.

Så, hvordan er dette mulig? Vel, den nye funksjonaliteten vitner om en større oppdatering som henger sammen med Googles kjøp av ADT, en aktør i hjemmesikkerhetsmarkedet.



ADT skal integrere Googles teknologi inn i deres egne hjemmesikkerhetsprodukter i fremtiden, og visepresident for Google Nest, Rishi Chandra, sa det følgende i et blogg-innlegg: «[...] målet er å gi kunder færre falske alarmer, flere måter å få alarm-hendelsene på, og bedre påvisninger av potensielle hendelser i og rundt huset.»

Hva sa du, sa du?

(Image credit: Reddit)

Problemet er at det ikke var meningen at denne oppdateringen skulle komme ut ennå, og kan ha forårsaket at enheter har plukket opp mer informasjon enn enkelte brukere har vært komfortable med å dele. I en samtale med Protocol innrømte en Google-talsperson at den nye programvareoppdateringen ved et uhell ble slått på i noen enheter, men at den i etterkant har blitt trukket tilbake.



Selv om ny funksjonalitet alltid er velkommen, gjør de nye oppdateringene det rimelig opplagt at Google Home- og Google Nest-enheter i fremtiden kommer til å høre etter flere ord enn noensinne. At enheter blir oppdatert uten at brukeren vet om det, eller har muligheten til å godkjenne det, er også bekymringsverdig for alle som er interessert i å beholde et visst privatliv (og er interesserte i personvern.)

Google sier selv på kundestøttesidene sine at smarthøyttalerne noen ganger feilaktig kan merke at du trenger hjelp. «Hvis det skjer, er det bare å si 'Hey Google, det var ikke til deg'. Da sletter assistenten det siste den sendte til Google.»



Det er selvfølgelig en grei funksjonalitet om man vet hva smarthøyttaleren hører etter, men det blir noe helt annet om enheten hører etter og prosesserer informasjon du ikke er klar over.