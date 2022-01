Gode nyheter for gamere: RTX 3050 ser ut til å bli et elendig Ethereum-kort

Ferske ytelsestall innen Ethereum-utvinning fra Kina representerer lovende nyheter for gamere som har lyst på det kommende Nvidia GeForce RTX 3050-skjermkortet.



Det ser ut til at kortet kommer til å bli lansert ved den såkalte Lite Hash Rate-algoritmen, siden hash-hastigheten går fra omtrent 20 til 12,5 MH/s nær sagt umiddelbart ved 73 watt i den ovennevnte testen. Lekkasjemakeren @wxnod bekrefter dette ved hjelp av annen utvinningsprogramvare, der de kun klarte å få ut 13,66 MH/s ved 57 watt.

Et knippe offisielle spesifikasjoner har allerede blitt avslørt. Nvidia GeForce RTX 3050 skal blant annet ha 8 GB GDDR6-minne og kan klare opptil 18 TFLOP ved fremvisning av ray tracing-innhold, 73 TFLOP innen tensor-ytelse (AI) og 9 TFLOP innen shader-ytelse. Skjermkortet skal også ha RT-kjerner av andre generasjon til ray tracing, og tredje generasjon Tensor-kjerner for DLSS og AI.



Selv om RTX 3050 i utgangspunktet er et rimelig skjermkort vil den pågående brikkemangelen antakeligvis føre til at den faktiske prisen i butikk blir langt høyere enn anbefalt utsalgspris, dessverre.



Hvis vi sammenligner dagens Ethereum-verdi med prisen vi antar RTX 3050 kommer til å få (omlag 250 dollar), vil det ta 500 dager for en utvinner å gå i pluss med det nye skjermkortet – og da forutsetter vi en stabil pris på både Ethereum, og at man kjøper kortet til anbefalt utsalgspris (begge ganske urealistiske størrelser.) Uansett hvordan man vrir og vender på det er ikke dette et spesielt lukrativt kort til utvinning av kryptovaluta.



Nvidia GeForce RTX 3050, som ble annonsert under CES 2022, er planlagt lansert den 27. januar 2022.

