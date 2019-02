Funcom skal lage minst tre Dune-spill

Det kan se ut som det klassiske Dune-universet – kjent fra både Frank Herberts bøker, fra David Lynchs klassiske film og fra opptil flere spill – kan komme til å gjøre et skikkelig comeback i årene fremover. Ikke bare er en nyinnspilling av filmen fra 1984 ventet i 2020 med Blade Runner 2049-regissøren Denis Villeneuve i førersetet – i dag har det også blitt kjent at norske Funcom skal lage opptil flere spill basert på Dune.

Oslo-baserte Funcom, som står bak Conan Exiles, The Secret World og Den lengste reisen-spillene, har inngått en seksårig avtale med Legendary Studios, som innebærer at de skal lage minst tre spill satt i Herberts ville science fiction-univers.

Spillene skal slippes for både PC og konsoll, og selv om mange detaljer fortsatt ikke er avslørt, skal preproduksjonen være i gang på et flerspillerspill som er satt i en åpen verden, en beskrivelse som kan minne mye om overlevelsesspillet Conan Exiles.

I en pressemelding selskapet sendte ut i dag uttaler sjefen Rui Cassais:

– Funcom har en lang historie med å jobbe med populære sci-fi/fantasy-univers, blant annet i forbindelse med bestselgerne Age of Conan og Conan Exiles. Mange av oss i Funcom, inkludert meg selv, er store fans av Fank Herberts arbeid, og vi er henrykt over å få mulighet til å samarbeide med Legendary og Herbert Properties LLC, for å bringe det ikoniske Dune-universet til live for spillere over hele verden.

Hva med et nytt strategispill?

Dune-universet har blitt overført til spillmediet flere ganger tidligere, og mange har gode minner om strategispillet Dune 2 fra 1993, mens færre kanskje husker PS2-spillet Frank Herberts Dune fra 2001.

Det som gjør denne nyheten ekstra spennende er at Funcom nylig slo seg sammen med Petroglyph for å publisere sanntidsstrategispillet Conan Unconquered, en babarisk vri på den kjente sjangeren. Petroglyph har på sin side flere ansatte fra tidligere Westwood Studios, som er det legendariske studioet bak både Command & Conquer og ikke minst Dune 2. Dermed er det ikke vanskelig å tenke seg at en av de tre titlene som er på vei kan være et strategispill.

Med sine enorme sandormer, merkelige fraksjoner og episke historie, er Dune-bøkene godt egnet som kildemateriale for spill i mange ulike sjangre, så vi venter i spenning på hva Funcom får til.