Fortnite kapittel 2 kan bli lansert veldig snart – for noen spillere i hvert fall

Fortnite Battle Royale skal starte opp igjen tirsdag, om vi skal tro den kinesiske nettsiden til spillet.

Twitter-brukere har postet bilder fra spillere i Kina, der markedføringsmateriale fra den offisielle kinesiske nettsiden viser at Fortnite Kapittel 2 skal slippes 15. oktober. Dette ser altså ut til å bli en oppdatert utgave av spillet, etter at et sort hull slukte hele øya der spillet har pleid å utspille seg.

Apparently Fortnite China states Chapter 2 begins on October 15th...via/ @Zer2o pic.twitter.com/3N2YazFjiFOctober 14, 2019

Chapter 2 of Fortnite is confirmed to start on October 15 for chinese players. It's currently 9pm on October 14 in China. That means the Season could start at any second 3 hours from now. 👀(via @Zer2o) pic.twitter.com/ALCOZXZrB6October 14, 2019

Vi vet ikke sikkert om denne datoen også vil gjelde for spillere i andre territorier, men vi antar at Epic satser på å slippe spillet overalt samtidig. Hvis ikke vil jo mysteriet bli avslørt for dem som blir hengende etter.

Hva er det som skjer?

Fortnite pleier vanligvis å gå gjennom en jevnlig oppdateringssyklus, men dette er første gang noe så dramatisk som dette har skjedd i spillet. Vi liker jo å tro at dette er et spontant resultat av vår nylige kritikk av at spillet kun har ett kart, men vi må nok anta at det er noe Epic har planlagt en stund.

Akkurat nå foregår det en direktesending av det sorte hullet på Epic Games’ nettsider, og vi forventer at utvikleren skal avduket det oppdaterte spillet snart. Hvor lenge er det mulig å la oss vente før vi bare laster ned Apex Legends i stedet?