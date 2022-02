Fjerde sesong av Netflix-storserien «Formula 1: Drive to Survive» har endelig fått lanseringsdato

Netflix har nå bekreftet lanseringsdatoen til den fjerde sesongen av den populære dokumentarserien «Formula 1: Drive to Survive».



«Drive to Survive», som består av 10 episoder i hver sesong, er et produksjonssamarbeid mellom Netflix og Formula One-organisasjonen (kontrollorganet bak løpene) som gir oss innblikk i hvordan verdensmesterskapet i F1 fortoner seg. Her får man eksklusiv tilgang til førere, lagsjefer og alt av nøkkelpersonell i sporten.



Serien har blitt en stor suksess og har fått æren for å ha pisket opp interessen for Formel 1, særlig i USA.



En Nielsen-studie fra 2021 estimerte faktisk at sporten har fått 73 millioner nye tilhengere i året som gikk, et oppsving studien tilla Netflix-suksessen.

Når lanseres fjerde sesong av «Formula 1: Drive to Survive»?

Netflix har avslørt at fjerde sesong av høyhastighetsdokumentaren kommer til å få premiere på strømmetjenesten den 11. mars.



Som vanlig legger Netflix ut alle episodene i serien på samme dag.



Den ovennevnte lanseringen finner sted bare ni dager før starten av den nye Formel 1-sesongen, som går av stabelen den 20. mars i Bahrain.

F1: DRIVE TO SURVIVE returns, 11 March. 🏁🏁🏁 pic.twitter.com/Qe6zN1DOyZFebruary 16, 2022 See more

Hva kan vi forvente av fjerde sesong av «Formula 1: Drive to Survive»?

Det er svært mange godbiter å finne i sesongen nye «Drive to Survive» skal ta av, siden førermesterskapet i Formel 1 i 2021 var en rysare av dimensjoner.



I fjor ble vi vitne til en av de jevneste kampene i mesterskapet noensinne, da knivingen mellom Max Verstappen og Lewis Hamilton ikke ble avgjort før aller siste løp i Abu Dhabi.



Den siste kappkjøringen endte med at Verstappen tok igjen Hamilton på aller siste runde, i kjølvannet av en rekke problemer på banen.



Vi regner med at siste dag i mesterskapet kommer til å fremlegges i et knippe sirlig utførte minutter i nye «Drive to Survive.»

Har det kommet en trailer til «Formula 1: Drive to Survive», sesong 4?

Ikke ennå, men nå som lanseringsdatoen er bekreftet, og vi ikke er mange dagene unna, så vil vi regne med at vi får mer informasjon med det aller første.