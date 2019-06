«Final Fantasy 8» får en finpuss og gis ut på nytt i 2019

Selv om Square Enix' E3 2019-presentasjon hadde den nydelige «Final Fantasy 7»-remaken som hovedelement gikk det oss ikke hus forbi at et annet PlayStation 1-fenomen var hakk i hæl: «Final Fantasy 8» får min santen også remaster-behandling.

Før du går helt av skaftet må vi understreke at det er snakk om en remaster og ikke en remake, så ikke forvent den samme utrolige forvandlingen FF7 går gjennom. Likevel finnes det positive sider ved det meste: «Final Fantasy 8 Remastered» tar langt mindre tid å få ferdig – etter planen skal det komme ut en eller annen gang i 2019 på PS4, Xbox One, Nintendo Switch og PC (Steam).

Ble forventningene skrudd ned et par hakk? Se traileren under:

OK, la oss ta et dypdykk.

Gutter, jenter og Guardian Forces

Et kjapt oppfriskningskurs: «Final Fantasy 8» forteller historien om Squall Leonhart, en einstøing som gjennomgår trening for å bli en SeeD-leiesoldat i det verden er i ferd med å bli krigersk. Han får med seg en broket men energisk gjeng med unge slåsskjemper i det han prøver å avsløre mysteriet rundt de tyranniske trollkvinnene, rekruttere de gudelignende Guardian Forces til sin sak og være bedre enn best på kortspillet Triple Triad.

Man får også oppleve romantiske tendenser, massevis av emosjonelle øyeblikk, men ærlig talt: kortspillet er fantastisk.

Hvis dette ikke frisker opp hukommelsen, eller det har seg slik at du aldri har spilt det før vil kanskje ikke innholdet i traileren se nevneverdig oppdatert ut. Takk og lov for Twitter:

The graphical in FF8 Remastered difference is actually way bigger than I initially thought JEEZ pic.twitter.com/4l08UYnBHLJune 11, 2019

Joda, noe av geometrien ser fortsatt flat ut. Man kan ikke få alt man vil her i livet. Likevel er ansiktsteksturene rundere og ser mye renere og penere ut, og karaktermodellene som hører til har litt mer form (se tweeten under).

Here’s Squall in the original game, with fan-modded hi res textures and the #FinalFantasyVIIRemastered version they just showed us. The fucking upgrade is blowing my mind. pic.twitter.com/KWfkVURWchJune 11, 2019

Vi får se hvordan ting ser ut når vi får mer innhold å analysere, hvilket antageligvis er snakk om nærmere utgivelsesdato – hvilket er et usikkert element per nå. Men: Selv om dette er et mindre glamorøst prosjekt enn en fullstendig remake av «Final Fantasy 7», så får i det minste «Final Fantasy 8»-fansen spillet sitt i år.