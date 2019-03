Facebook Messengers nye meldingstråder skal holde samtaler fokusert

Nå har Facebook en løsning for deg som stadig opplever at du ikke rekker å svare på andres meldinger før samtalen har gått videre i Messenger.

Ifølge VentureBeat ruller nemlig Facebook nå ut en ny funksjon i Messenger som lar brukere svare på bestemte meldinger i en samtale, fremfor å bare svare på siste melding.

Hvis du holder fingeren på en melding i en gruppe- eller 1-til-1-samtale – enten det er en GIF, en video, et bilde eller bare tekst – så får du opp et valg ved siden av emoji-reaksjonene som lar deg svare direkte på den aktuelle meldingen.

Bilde: Facebook

Messenger har fått en rekke oppdateringer i det siste, og du har blant annet fått mulighet til å slette sendte meldinger og aktivere mørk modus.

Med tanke på at Facebook planlegger å integrere Messenger med Instagram og WhatsApp, så er det sannsynlig at stadig flere funksjoner fra hver plattform vil bli flyttet over til de andre i tiden fremover.

Facebook håper at en enhetlig infrastruktur for meldinger og sosiale plattformer skal bidra til å sikre brukernes data, blant annet gjennom ende-til-ende-krypteringen som allerede er tilgjengelig i WhatsApp.

Dette initiativet har Mark Zuckerberg skrevet om i en bloggpost der han fremhever Facebooks flytting av fokus fra offentlige til private meldinger, noe som kommer som et svar på kontroversene selskapet har opplevd de siste årene.