Facebook er fortsatt delvis nede, mer enn 12 timer etter at problemene begynte

Over 12 timer etter at problemene begynte, fungerer fortsatt ikke Facebooks ulike tjenester som normalt. Neste alle selskapets ulike tjenester har vært påvirket, inkludert WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger og til og med Oculus Store, etter at problemene begynte onsdag kveld.

Instagram har annonsert at deres tjenester er opp og går igjen, men DownDetectors kart viser at deler av Europa fortsatt opplever problemer, og brukere rapporterer at de ikke får lagt ut nye poster eller kommentert.

TechRadar har kontaktet Facebook for en kommentar, men selskapet har så langt bare bekreftet at de jobber med en løsning:

– Vi er klar over at enkelte har problemer med å få tilgang til Facebooks tjenester. Vi jobber med å finne en løsning så fort som mulig, og vi kan bekrefte at problemene ikke er resultat av et DDoS-angrep, sier en talsperson for selskapet.

Mange som blr påvirker av problemene blr møtt med en feilmelding på innloggingssiden der det står:

– Facebook er nede som følge av nødvendig vedlikehold akkurat nå, men du vil kunne logge inn igjen innen få minutter. I mellomtiden kan du lese mer her om hvorfor du ser denne beskjeden. Takk for tålmodigheten mens vi forbedrer siden.

Facebook Messenger har fungert helt fint for noen, men har vært nede for andre. Vi har sjekke flere ulike kontoer her hos TechRadar, og opplevelsen har vært blandet – for noen fungert alt som normalt både på mobil og på web, mens for andre fungerer kun den ene plattformen men ikke den andre.

Instagram laster heller ikke inn for mange brukere rundt om i verden, og man blir møtt med beskjed om at «noe har gått galt» når man prøver å oppfriske nyhetsstrømmen.

Instagram på mobil | Bilde: TechRadar

For andre har imidlertid ikke appen vært fullstendig nede, men de har fortsatt hatt problemer med å poste nye innlegg eller like andres innlegg.

WhatsApp har stort sett fungert fint, men brukere i India, Bangladesh, Paraguay og Argentina har hatt problemer med å sende bilder via appen.

WhatsApp is experiencing server issues to send media, for some users. This afflicts Facebook and Instagram too.Let me know if you experience problems!March 13, 2019

The Verge rapporterer at noen brukere har hatt problemer med å gjennomføre kjøp i Oculus Store, og med å logge inn i flerspillerspill for Oculus Rift.

Ikke et DDoS-angrep, sier Facebook

Etter å ha vedkjent at de har problemer, har Facebook altså gjort det klart (via Twitter selvfølgelig) at selskapet ikke er utsatt for et DDoS-angrep. Et slikt «distributed denial-of-service»-angrep skjer når noen angriper en tjeneste med en enorm mengde trafikk, slik at systemet blir overveldet og blir ustabilt eller går ned.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.March 13, 2019

Ifølge DownDetector – en nettside som viser statusen til en rekke ulike tjenester rundt om i verden i sanntid – er problemene svært utbredt, og mange opplever at mange Facebook-tjenester er helt utilgjengelige.

På et tidspunkt opplevde 47 prosent av brukere at Facebook var helt nede, men det tallet har nå sunket til 37 prosent. I skrivende stund er 34 prosent av brukere utestengt fra Facebook, mens 33 prosent kan logge inn men mangler funksjonalitet.