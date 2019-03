Facebook skylder det siste døgnets problemer på dominoeffekt

Nesten et helt døgn etter at brukere begynte å få problemer med å logge inn og poste på Facebook, Instagram og WhatsApp, har selskapet nå kommet med en forklaring:

– I går gjorde vi en endring i serverinnstillingene vår som startet en påfølgende serie av problemer, skriver en talsperson for TechRadar i en epost.

– Resultatet ble at mange fikk problemer med å få tilgang til apper og tjenester. Vi har løst problemet, og systemene våre har kommet opp og gå igjen i løpet av de siste timene. Vi beklager sterkt ulempene dette har medført, og vi setter pris på alles tålmodighet.

Problemene begynte onsdag kveld, da nesten alle Facebooks tjenester, inkludert mobilapper og Oculus Store, gikk helt eller delvis ned for mange.

Selskapet var raske med å bekreftet at det ikke dreide seg om et DDoS-angrep, men ga ingen flere oppdateringer i løpet av de neste 22 timene. De har nå publisert en oppdatering på sin offisielle Twitter-konto, der de bekrefter at dette var et teknisk problem, og at det nå er løst.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.March 14, 2019