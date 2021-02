Exit: sesong 2 – en ny dose med finansgalskap

Den lenge etterlengtede sesong 2 av TV-serien Exit har premiere på NRK TV 5. mars kl. 18.00 og på NRK1 6. mars. Første sesong av Exit er en av Norges mest sette dramaserier. I gjennomsnitt så over 1,5 millioner seere hver episode. Første sesong er solgt til 36 land.

I serien følger vi fire usympatiske finansakrobater i fri, tøylesløs utfoldelse. Serien er preget av mørke og råskap, med hendelser inspirert av historier og skikkelser fra virkeligheten. Nå som seriens karakterer har etablert seg i seernes bevissthet, er det på tide å bli enda bedre kjent med dem.

Mange gleder seg til sesong 2. Men hva kan vi vente oss? Når kommer de ulike episodene?

Her er din guide til de beste TV-seriene og hvor du finner dem

Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) har hovedrollene i begge sesongene av Exit. (Image credit: NRK / Fremantle)

Exit sesong 1 – en rekapitulasjon

Den første sesongen av Exit vekket betydelig oppsikt da den ble sendt på NRK i 2019. Serien utspiller seg i Oslos finansmiljø, med begivenheter inspirert av hendelser fra virkeligheten. Ifølge serieskaperne bygger serien på intervjuer med skikkelser innenfor finansverdenen: «Våren 2017 fortalte fire menn fra Oslos finansmiljø sine historier». Historiene er hentet inn gjennom intervjuer og samtaler med skikkelser i miljøet, deres ektefeller, finanseksperter og etterforskere av finansforbrytelser i Økokrim.

I den første sesongen følger vi de suksessrike mangemillionærene Adam Veile (Simon Berger), Jeppe Schøitt (Jon Øigarden), Henrik Krantz (Tobias Santelmann) og William Bergvik (Pål Sverre Hagen). Ine Marie Wilmann piller også en sentral skikkelse (Celine). Serien er skapt av Øystein Karlsen, som har hatt ansvaret for både manus og regi. De åtte episodene som utgjør sesong 1 ble produsert av Fremantle for NRK.

Serien gir et innblikk i det nyrike Norges skyggeside. Seriens hovedpersoner har alt. De har penger, karriere og familie – men de kjeder seg. De har en umettelig apetitt på dop, vold, sex og grov innsidehandel, og utfolder sine lyster på en hensynsløs mote. Og det er nettop en Exit – et avbrekk i hverdagen – de er ute etter.

Jeppe (Jon Øigarden) vil spille golf og presser en prostituert. (Image credit: INGEBORG KLYVE / FREMANTLE/NRK)

I sesong 1 går den mennenes hensynsløse livsstil ut over konene, som blir ført bak lyset. De velger å lukke øynene, for det frister dem ikke å gå ned i levestandard og å tape status.

For Adams kone Hermine (Agnes Kittelsen), er den store drømmen å få barn. Adam har imidlertid hold det hemmelig for henne at han har sterilisert seg.

Serieskaperne betraktet selv serien som provoserende og viktig, og før premieren hadde de tro på at den ville skape engasjement. Dette fikk de utvilsomt rett i.

Kristiske røster har hevdet at serien skildrer et gangstermiljø i utkanten av finansmiljøet, og ikke det finansmiljøet majoriteten av de involverte beveger seg i.

Serien ble nominert til prisen Gullruten i åtte kategorier, og vant i to av dem: beste foto TV-drama ved Pål Bugge Haagenrud og beste klipp TV-drama ved Simen Gengenbach.

Kort om Exit sesong 2 (Image credit: NRK) Sjanger: Dramaserie

Produksjonsland: Norge

Lansert: mars 2021

Antall episoder: 8

Manus: Øystein Karlsen

Regi: Øystein Karlsen

Produksjonsselskap: Fremantle

Kanal: NRK1/NRK TV 5

(Image credit: FREMANTLE/NRK)

Exit: Sesong 2 – episoder og sendetidspunkt

Exit sesong 2 består av åtte episoder, akkurat som sesong 1. Alle episodene har premiere på NRK 5. mars – så da er det bare å benke seg og sette i gang med et binge-maraton av de sjeldne. Nedenfor ser du en oversikt over episodene:

Alle har noe på noen United Colors of William Tro mot seg selv Frihavn Perfekt fasade Selg! Selg! Selg! Maskeradeball Regnskapets time

De tre kvinnene Celine (Ine Marie Wilmann), Hermine (Agnes Kittelsen) og Tomine (Sonja Wanda) ankommer en stor maskerade. (Image credit: FREMANTLE/NRK)

Innspillingen av Exit 2 ble påbegynt i april 2020, og hele innspillings- og produksjonsperioden ble preget av koronaviruset, og man hadde hele tiden en smittevernsleder på settet. Det oppsto betydelige forsinkelser, og flere lokasjoner måtte byttes om. Seriens New York er filmet i Oslo, med vesentlige innslag av grafisk «juks», samt en gul New York-drosje som faktisk lot seg oppdrive lokalt.

I Exit sesong 2 skal vi gå dypere inn i seriens personligheter. Her får vi kjennskap til hvordan seriens finansmenn tjener pengene sine. Kameratskap, innsidehandel og korrupsjon er hovedingredienser i de rikestes jakt på enda større rikdom.

Der kvinnene i serien i sesong 1 var stilltiende vitner til mennenes eskapader, inntar de en langt mer aktiv rolle i den andre sesongen. Hva gjør de hvis de blir stående uten mann og penger? Kvinner som er økonomisk avhengige av sine menn er svært sårbare, og dette er et tema som får en sentral plass i sesong 2.

Også sesong 2 skal for det meste bygge på historier fra virkeligheten. Her går vi dypere inn i det som skjer når inntjening er viktigere enn mennesker.

I sesong 2 møter vi skuespillerne Agnes Kittelsen, Simon J. Berger, Pål Sverre Hagen, Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Ine Marie Wilmann, Anders Baasmo, Sonja Wanda, Maria Bonnevie, Rolf Lassgård, Sofia Helin og flere andre. Du finner hele rollelisten til begge sesongene på IMDB.

Se Exit 2 på en av de beste TVene på markedet.

Exit 2: Adam (Simon J. Berger) ser muligheten til å tjene raske penger ved hjelp av innsidehandel. (Image credit: FREMANTLE/NRK)

Sesong 2 innledes med at de fire hovedpersonene får muligheten til å tjene raske penger gjennom innsideinformasjon om et stort lakseoppkjøp. I den opphetede stemningen kaster alle seg på i jakten på fristende millionbeløp.

Kvinnenes overlevelsesinstinkt og hevnlyst oppildner dem til selv å tre ut av rollen som trofékoner og entre den mannsdominerte manesjen. Dette er alt annet en risikofritt. Sesong 2 byr på rikelige oppturer og nedturer for både de kvinnelige og de mannlige karakterene.

Her ser vi hvordan småbarnsforeldre kan utfolde en umettelig apetitt på penger, dop, vold og sex, og opptre fullstendig respektløst overfor sine medmennesker.

«Exit 2 synliggjør i større grad hvordan enorme pengesummer tjenes og blir omsatt i dagens samfunn. Hvordan runddansen rundt disse pengene skaper parallellsamfunn vi ikke trodde eksisterte her i Norge», sier produsent for Exit, Petter Testmann-Koch i Fremantle. «Du skal ikke se bort ifra at jentene får litt hevn».

Tempoet er giret opp et par hakk fra den første sesongen, og de nye episodene er mer tettpakket med innhold. Dette tegner til å bli en intens opplevelse.

Forventningene til oppfølgersesongen er enorme. Nå har ikke lenger skaperne fordelen av overraskelsesmomentet, men vi tror uansett at publikum er utrolig sultne på sesong 2.

Exit 1 & 2 – se serien på NRK

De har penger, karriere og familie. De har alt. Men de kjeder seg.

Se alle episodene i serien. Sesong 2 er tilgjengelig fra 5. mars.

Exit: Sesong 2 – trailer

Det er sluppet flere trailere til Exit sesong 2. Nedenfor ser du en av dem:

Exit: Sesong 2 – hvordan ser jeg serien fra utlandet

Mye TV-innhold har restriksjoner i andre land enn opprinnelsesland. Dette gjelder også serier fra NRK. Hvis du befinner deg i et lang der innhold fra NRK ikke er tilgjengelig, kan du løse dette ved å benytte en VPN-tjeneste. Gjennom virtuelle private nettverk kan du velge hvilket land du vil benytte som utgangspunkt for nettbruken din. I dette tilfellet kan du velge Norge, og få full tilgang til Exit 2 og annet norsk serieinnhold.

Nedenfor ser du et par av de beste VPN-tjenestene:

Verdens beste VPN akkurat nå: ExpressVPN

Vi har tatt for oss flere enn hundre VPN-tilbydere, både gratisversjoner og kommersielle utgaver, og vår beste anbefaling akkurat nå er ExpressVPN. Det er på grunn av hastigheten og stabiliteten denne betalingsprogramvaren leverer, i tillegg til at den har servere i nesten hundre land og kan betjene de aller fleste enheter.