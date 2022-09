Enorm «Diablo 4»-lekkasje gir oss 38 minutter med action

Over 40 minutter av testopptak fra «Diablo 4» har funnet veien til nettet, hvilket betyr at vi nå har tilgang til svært detaljert informasjon om den kommende action-RPG-en.



Det hele ser ut til å stamme fra en privat «Diablo 4»-testversjon, og ble delt i ulike sosiale medier i timene etter lekkasjen. Det er snakk om to separate videoklipp som til sammen varer i 38 minutter. I motsetning til de seneste «GTA 6»-lekkasjene, så er disse opptakene vannmerket, noe som vil tilsi at testingen ble gjort vel vitende om at spilleren hadde mulighet til å gjøre opptak og spre det hele videre. Skribleriene på videoen bør være nok til å kunne identifisere kilden for utviklerne.



Blizzard har ikke bekreftet at lekkasjen er genuin, men det vi har fått servert ligner en hel del på tidligere «Diablo 4»-materiell fra offisielt hold. Det viser en Barbarian som løper rundt i spillverdenen og slåss med en rekke mer eller mindre skrekkinngytende fiender – alt går sin vante gang i Diablo-universet, med andre ord.

Diablo går sin vante gang

Opptakene, som nå har blitt fjernet fra YouTube, viser i stor grad en type spillmekanikk vi hadde forventet. Det er snakk om rundt regnet den samme gameplay-loopen som tidligere, der man utforsker underjordiske områder, slåss med demoner og plukker opp nytt utstyr man kan bruke for å gjøre karakteren bedre. Mye ligner på «Diablo 3», som for eksempel skadetall som hopper opp av fiender når du slår dem, og et inventory-system med små ikoner (kontra store, som i «Diablo 2».)



Det ser også ganske mørkt og atmosfærisk ut, heldigvis. Barbarian-klassen ser ut til å ha nok av forskjellige angrep å ta av, og brukergrensesnittet er minimalistisk. Vi får til og med en liten sniktitt på karakterferdighetene og verdenskartet.



Det er tydelig at opptaket stammer fra en tidlig versjon av spillet. Mange bygg står uten teksturer, en del ikoner mangler og det er påfallende stille i enkelte tilfeller (mangel på lydeffekter, antakeligvis.) Halvveis gjennom de 38 minuttene dukker det plutselig opp et spørreskjema, med spørsmål om hva spilleren synes om spillet. Siden «Diablo 4» er planlagt lansert til neste år, så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår, hvilket også vil innebære mange forandringer.

Tilbakemeldingene fra fansen har likevel stort sett vært positive, folk ser ut til å like det mørke og skitne i det visuelle, for ikke å snakke om kampsystemet, som har angrep og våpen som virker vektige. Det er positivt, etter at en «Diablo 4»-lekkasje forrige måned avslørte at det kontroversielle smart-loot-systemet fra «Diablo 3» fortsatt er å finne i oppfølgeren. I det minste virker det som om den kommende ARPG-en ikke kommer til å implementere fullt like forferdelige mikrotransaksjoner som i «Diablo Immortal». Det er da noe.



Det er ikke sikkert det tar altfor lang tid før du får tatt en ordentlig titt på spillet. Kort tid etter at lekkasjen var et faktum, annonserte Blizzard en lukket betatest for «Diablo 4», via en proklamering om at erfarne spillere i tiden fremover mot 19. november kan bli invitert til å prøve «end-game content», det vil si det siste innholdet man spiller med en karakter, stort sett «farming» etter det mest fantastiske utstyret. Dette er den første lukkede testevarianten siden venner og familie av utviklerne fikk prøve alfa-versjonen av spillet forrige måned.

I et blogginnlegg (opens in new tab), sier Blizzard at de kommer til å invitere et «begrenset antall Diablo-spillere som i det siste har brukt betydelig tid på end-game-opplevelsene i 'Diablo 2: Resurrected', 'Diablo 3' og 'Diablo Immortal'.»



De utvalgte vil ha muligheten til å prøve spillet på enten PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 eller PS4. Hvis du mener at du passer til beskrivelsen, gå inn på Blizzards hjemmesider og forsikre deg om at du har sagt ja til å motta «spesielle tilbud» fra Blizzard. Instrukser er å finne i det ovennevnte blogginnlegget.